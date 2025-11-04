logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH je od danas dio Google street view: Pogledajte kako sve izgleda

BiH je od danas dio Google street view: Pogledajte kako sve izgleda

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Bosna i Hercegovina od danas je zvanično dio globalne zajednice "Gugl strit vjua", čime je omogućeno virtuelno istraživanje najljepših destinacija i prirodnih ljepota naše zemlje.

BiH dio Google street view Izvor: Google

Ovaj inovativni alat građanima, turistima i svim zainteresovanima pruža jedinstvenu priliku da putem digitalnih platformi istraže najvažnije lokalitete, znamenitosti i atrakcije.

Tokom današnje prezentacije, održane u Sarajevu u prisustvu medija i predstavnika turističkih organizacija, direktor operacija u "Gugl mapama", Armin Hamidović, izrazio je zadovoljstvo što je projekat na kojem se dugo radilo napokon pokrenut u BiH.

"Srećni smo što danas lansiramo strit vju u Bosni i Hercegovini, čime omogućavamo našim korisnicima da virtuelno istraže najljepše dijelove ove zemlje. Postoje bezbrojne mogućnosti koje ova usluga donosi domaćim kompanijama i pojedincima", naveo je Hamidović.

Dodao je da će, zahvaljujući strit vjuu, biti moguće ugraditi slike i mape kako bi se pomoglo kupcima da lakše pronađu lokacije, kao i turistima u planiranju putovanja, prikazujući prelijepe znamenitosti, gradove i brojne druge atrakcijem, objavio je RTRS.

Sve to, kako je istakao, ima za cilj da omogući malim i srednjim preduzećima da budu efikasnija i postignu kvalitetnije rezultate.

Hamidović je naglasio da je projekat realizovan uz posebnu pažnju prema zaštiti privatnosti i poštovanju svih relevantnih propisa, kako bi ljepote Bosne i Hercegovine bile dostupne na najjednostavniji mogući način.

Strit vju je posvećen zaštiti privatnosti korisnika kroz naprednu tehnologiju koja automatski zamagljuje lica i registarske tablice na fotografijama. "Gugl" takođe nudi jednostavne alate za prijavu problema, tako da korisnici mogu zatražiti da slike njihove kuće, vozila ili njih samih budu zamagljene na strit vjuu.

Predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), Јasmin Ćatić, istakao je da je uvođenje strit vjua važan korak ka digitalizaciji i promociji BiH na globalnoj mapi.

"Dolazak "Gugl strit vjua" u Bosnu i Hercegovinu ima poseban značaj za nas, jer se nadovezuje na našu saradnju sa kompanijom "Gugl" u oblasti razmjene prostornih podataka iz registra prostornih jedinica i adresnog registra Federacije BiH. Ovo je još jedan korak ka otvorenim, pouzdanim i savremenim prostornim podacima i uslugama koje povezuju Bosnu i Hercegovinu s globalnim digitalnim servisima i donose stvarne koristi svakom građaninu", izjavio je Ćatić.

Uz pomoć "Gugl strit vju" automobila snimljeno je više od 30.000 kilometara puteva u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Trebinju, Tuzli, Zenici, Bijeljini, Bihaću i drugim gradovima. Na taj način stvorene su bogate panoramske slike koje omogućavaju virtuelni obilazak najvažnijih dijelova Bosne i Hercegovine.

Ove fotografije prikazuju najpoznatije znamenitosti zemlje — od sarajevske Vijećnice i Baščaršije, preko UNESKO spomenika u Mostaru, Višegradu i Stocu, do tvrđave Kastel u Banjaluci i prelijepih prizora rijeke Vrbas.

"Gugl strit vju" je tehnologija koja omogućava virtuelno pregledavanje ulica i pejzaža širom svijeta putem platforme "Gugl maps". Koristeći panoramske fotografije snimljene specijalnim vozilima opremljenim kamerama, korisnici mogu "prošetati" kroz gradove, sela, znamenitosti i prirodne predjele, istražujući najudaljenija mjesta iz udobnosti vlastitog doma. Ova tehnologija pruža realističan, detaljan i autentičan prikaz predjela, lokaliteta i kulturne baštine.

Da biste započeli svoje virtuelno putovanje, otvorite "Gugl maps" na računaru ili mobilnom uređaju, pronađite mjesto koje želite posjetiti i povucite žutu ikonu Pegman na plavu liniju da biste ušli u strit vju i istražili Bosnu i Hercegovinu i svijet.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH google

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS