Ne oslanjajte se na to kada je lansiran Xiaomi 15 Ultra - novi model stiže ranije.
Čini se da Xiaomi ubrzava tempo. Nakon što se nedavno pojavila glasina iz Kine da će Xiaomi 17 Ultra biti predstavljen u decembru, novi insajderski izvor sada dodatno sužava tajming.
Prema najnovijim informacijama sa mreže X, premijera bi trebalo da padne u četvrtoj nedelji decembra, tačnije između 22. i 28. decembra, tvrdi GSMArena.
Ovakav potez djeluje sasvim logično. Kineski gigant je ove godine požurio sa premijerama u Kini, pa je Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max modele lansirao punih mjesec dana ranije. Zato ne iznenađuje što će i Ultra stići po ubrzanom rasporedu u odnosu na prethodnika, koji je debitovao u februaru.
Najveće pitanje sada je međunarodna dostupnost. Xiaomi 15 Ultra je globalnu premijeru imao na MWC sajmu u Barseloni, samo nekoliko dana nakon predstavljanja u Kini. Ipak, tako brz obrt vjerovatno se ovog puta neće ponoviti. Ostaje da vidimo da li će se Xiaomi odlučiti za slično vrijeme lansiranja i da li će globalno tržište morati da čeka do februara.
Kako god bilo, uskoro ćemo znati više. Čim se pojave nove informacije, prenosimo vam sve detalje.
Kada će Xiaomi lansirati svoj najbolji telefon? Ranije nego što očekujete