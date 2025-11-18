Kada će Xiaomi lansirati svoj najbolji telefon? Ranije nego što očekujete

Ne oslanjajte se na to kada je lansiran Xiaomi 15 Ultra - novi model stiže ranije.

Izvor: Ilija Baošić

Čini se da Xiaomi ubrzava tempo. Nakon što se nedavno pojavila glasina iz Kine da će Xiaomi 17 Ultra biti predstavljen u decembru, novi insajderski izvor sada dodatno sužava tajming.

Prema najnovijim informacijama sa mreže X, premijera bi trebalo da padne u četvrtoj nedelji decembra, tačnije između 22. i 28. decembra, tvrdi GSMArena.

Ovakav potez djeluje sasvim logično. Kineski gigant je ove godine požurio sa premijerama u Kini, pa je Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max modele lansirao punih mjesec dana ranije. Zato ne iznenađuje što će i Ultra stići po ubrzanom rasporedu u odnosu na prethodnika, koji je debitovao u februaru.

Najveće pitanje sada je međunarodna dostupnost. Xiaomi 15 Ultra je globalnu premijeru imao na MWC sajmu u Barseloni, samo nekoliko dana nakon predstavljanja u Kini. Ipak, tako brz obrt vjerovatno se ovog puta neće ponoviti. Ostaje da vidimo da li će se Xiaomi odlučiti za slično vrijeme lansiranja i da li će globalno tržište morati da čeka do februara.

Kako god bilo, uskoro ćemo znati više. Čim se pojave nove informacije, prenosimo vam sve detalje.