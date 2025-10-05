Xiaomi 17 serija oborila rekord: Za nedjelju dana prodato više uređaja nego ikad prije

Iz kompanije kažu da će pojačati proizvodnju jer interesovanje za nove modele raste iz dana u dan.

Izvor: Xiaomi

Xiaomi 17 serija predstavljena je u Kini krajem prošlog mjeseca, a prema navodima kompanije već je oborila važan rekord.

Predsjednik kompanije Xiaomi, Lu Vejbing, podijelio je ovo dostignuće na Weibo mreži. On je naveo da je Xiaomi 17 serija ostvarila više od milion prodatih primjeraka od trenutka lansiranja, a prošlo je tek nedjelju dana otkako su Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max ugledali svjetlost dana u Kini.

Vejbing je takođe istakao da je Xiaomi 17 serija do ovog rezultata stigla brže nego bilo koja prethodna generacija. Kako tvrdi, kompanija je zato morala da povećava proizvodnju kako bi odgovorila na ogromnu potražnju.

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max dolaze sa sekundarnim ekranom na poleđini i pokreće ih moćni Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset. Telefoni donose i unaprijeđene kamere, dok Pro Max varijanta posjeduje bateriju kapaciteta čak 7.500 mAh.

Xiaomi 17 takođe je opremljen Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom. Ima 7.000 mAh silicijum-ugljeničnu bateriju i nudi sistem sa tri zadnje kamere. Ono što nema je sekundarni ekran na poleđini.