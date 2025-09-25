Leica kamere i komunikacija bez mreže: Xiaomi 15T serija je stigla, a cijene su niže nego što mislite

Vrhunski sistem kamera, kvalitetan i svijetao ekran, flagship čipset i inovacije koje drugi nemaju - ovo je Xiaomi 15T serija telefona.

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi je 24. septembra u Minhenu održao globalnu premijeru i predstavio novu Xiaomi 15T seriju, koja donosi sve ono što fanovi žele od jednog flagship telefona - kvalitetne kamere razvijene u saradnji sa Leica-om, moćan hardver i inovacije koje do sada nismo viđali na nekom pametnom telefonu. Stigla su dva nova modela, Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro, koja kupcima žele da ponude što više za cenu koja baš i ne pripada premijum segmentu.

Najveći adut nove serije su kamere. Xiaomi 15T dolazi sa glavnim, ultraširokougaonim i telefoto senzorom (2x optički zum), dok Xiaomi 15T Pro debituje sa Leica 5x Pro telefoto periskopskom kamerom. Glavni modul je rezolucije 50 MP i koristi Leica Summilux sočivo, sa f/1.7 otvorom blende na osnovnom modelu i f/1.62 na Pro verziji. Xiaomi 15T Pro koristi i novi Light Fusion 900 senzor sa 13,5 EV dinamičkim rasponom, pa kompanija obećava verno reprodukovane boje čak i u najzahtevnijim uslovima. Tu je i prednja kamera od 32 MP na oba modela.

Izvor: Ilija Baošić

Kada je video u pitanju, oba telefona podržavaju 4K HDR10+ snimanje pri 30 fps na svim žižnim daljinama, dok Xiaomi 15T Pro ide dalje i nudi 4K 120 fps snimanje sa preciznom kontrolom kadrova, kao i 4K 60 fps 10-bit Log snimanje sa LUT podrškom - rješenje koje će obradovati sve kreatore sadržaja.

Još jedna ekskluziva za ovu seriju je Xiaomi Astral Communication, potpuno nova tehnologija koja omogućava direktnu komunikaciju između uređaja čak i kada nema mobilne mreže ili Wi-Fi-ja. Xiaomi 15T Pro pokriva do 1,9 km, a Xiaomi 15T do 1,3 km udaljenosti, što može biti spasonosno u planinama, pustinji ili na drugim mestima gdje nema signala. Pored toga, tu je i Surge T1S Tuner za pametno prebacivanje između GPS-a, Wi-Fi-ja, Bluetooth-a i mobilne mreže, dok AI Smart Antenna Switching dodatno poboljšava stabilnost signala.

Izvor: Ilija Baošić

Na softverskom planu, premijeru ima i novi HyperOS 3. Xiaomi je redizajnirao kompletan interfejs, uključujući ekrane zaključavanja, ikonice i notifikacije, a sistem donosi brže pokretanje aplikacija, naprednije multitasking opcije i integraciju sa HyperAI funkcijama za pametnije upravljanje sadržajem i produktivniji rad.

Ekran je još jedno polje na kom Xiaomi ide do krajnjih granica. Oba modela imaju ogromni 6,83-inčni panel sa 1.5K rezolucijom i osvetljenjem do 3.200 nita, što ga čini najboljim do sada u T seriji. Xiaomi 15T Pro ima ultratanke okvire od samo 1,5 mm zahvaljujući LIPO tehnologiji, osvježavanje do 144 Hz i DC dimming, dok osnovni model stiže sa 120 Hz osvežavanjem i 3.840 Hz PWM zatamnjivanjem za zaštitu očiju.

Izvor: Ilija Baošić

Ispod haube takođe nema kompromisa. Xiaomi 15T Pro pokreće najjači MediaTek Dimensity 9400+ čipset izrađen u 3 nm procesu, sa osmojezgarnim CPU-om do 3,73 GHz i Immortalis-G925 MC12 GPU-om. Uparen je sa NPU 890 i stiže u varijantama od 12 GB RAM-a sa 256 GB, 512 GB ili čak 1 TB skladišta. Xiaomi 15T dolazi sa MediaTek Dimensity 8400-Ultra čipsetom na 4 nm, sa CPU-om do 3,25 GHz i Mali-G720 GPU-om, uz NPU 880 i konfiguracije od 12/256 GB i 12/512 GB. Obe verzije koriste najnoviji LPDDR5X RAM i UFS 4.1 memoriju za maksimalnu brzinu i efikasnost.

Unutar oba modela nalazi se baterija kapaciteta 5.500 mAh. Xiaomi 15T Pro podržava 90 W žično i 50 W bežično HyperCharge punjenje, dok Xiaomi 15T dolazi sa 67 W HyperCharge tehnologijom. Drugim rečima, snaga i izdržljivost idu ruku pod ruku sa velikim ekranima i zahtevnim kamerama.

Izvor: Ilija Baošić

Što se tiče cijena, Xiaomi je i ovde odigrao agresivno. Xiaomi 15T Pro u verziji 12/512 GB u Srbiji će koštati 104.999 dinara. Xiaomi 15T dolazi u dvije memorijske varijante: model sa 12/512 GB memorije biće dostupan za 81.999 dinara, dok će osnovna verzija sa 12/256 GB koštati 75.999 dinara.