Finovate Adria 3: Najveća fintech konferencija u BiH ujedinila lidere digitalne transformacije

U Tehnološkom centru kompanije LANACO održana je treća Finovate Adria konferencija, najveći fintech događaj u BiH posvećen digitalnoj sigurnosti i transformaciji finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Promo

Ovogodišnja konferencija okupila je veliki broj učesnika iz bankarskog sektora, državnih institucija, IT kompanija, fintech startupa i međunarodnih organizacija, potvrđujući da Finovate Adria postaje centralno mjesto susreta svih koji oblikuju budućnost finansijskih usluga u BiH i regionu.

Tokom konferencije istaknuto je da digitalna transformacija finansija više nije opcija, već potreba, te da su kvalifikovani elektronski potpis, digitalni identitet, napredna kriptografija i sigurnosni standardi ključni preduslov za razvoj ekonomije i usklađivanje BiH sa evropskim trendovima.

Govornici su naglasili i važnost integracije fintech inovacija u svakodnevno poslovanje, kao i potrebu za jačanjem povjerenja građana i institucija u digitalne procese.

Prvo predavanje na konferenciji održao je Milan Horvat, stručnjak sa više od 30 godina iskustva u industriji finansijskih usluga i investicionom bankarstvu i specijalista za tržište kapitala, digitalnu imovinu, kriptovalute, M&A i strategijsko planiranje.

Svojim predavanjem pokazao je u kom pravcu finansije idu u procesu digitalizacije, ta se osvrnuo na bogato iskustvo kroz razne studije slučaja.

Uslijedila je serija tehničkih predavanja sa osvrtom na konkretna fintech rješenja, koja su predstavili stručnjaci iz kompanija: Alfatec, Procilon Group, CyberArk i EDES-IT.

Prvi panel na konferenciji donio je diskusiju o stvarnoj primjeni kvalifikovanog elektronskog potpisa u poslovanju, javnoj upravi i svakodnevnim korisničkim procesima. Učesnici su sagledali elektronski potpis ne samo kao tehničko rješenje, već kao ključni element digitalne transformacije koji direktno utiče na efikasnost, sigurnost i pravnu validnost modernih usluga. Panel je moderirao Ognjen Tomović, PKI and Encryption Lead @LANACO

Na Finovate Adria konferenciji, Ana Nives Radović, istaknuti stručnjak za digitalnu imovinu, blockchain ekonomiju i Web3 tehnologije, održala je izuzetno zapaženo predavanje koje je otvorilo nova pitanja o budućnosti finansija i ulozi tehnologije u globalnoj ekonomiji.

Njeno izlaganje bilo je fokusirano na to kako digitalna imovina i tokenizacija mijenjaju način na koji razmišljamo o vrijednosti, kapitalu i ulaganjima. Ana je ukazala na to da blockchain omogućava nove modele identiteta, ugovora, razmjene vrijednosti i verifikacije, što ga čini ključnim alatom za buduće finansijske i institucionalne sisteme.

Drugi panel konferencije otvorio je jednu od najvažnijih tema za region – kako izgleda realna, lokalna budućnost digitalnog novca i fintech inovacija u Bosni i Hercegovini. Panel je okupio lidere iz bankarskog, tehnološkog i kripto sektora, koji su iz svojih različitih perspektiva sagledali šta trenutno koči, a šta ubrzava razvoj modernih finansijskih servisa. Panel je moderirao Vojislav Opačić, CEO @The New Thing.

Treće izdanje Finovate Adria konferencije još jednom je potvrdilo da domaća tehnološka zajednica ima kapacitet da bude pokretač napretka u finansijskom sektoru, te da konferencija okuplja finansijsku i tehnološku zajednicu i usmjerava razvoj digitalnih finansijskih servisa ka sigurnijem i modernijem okruženju.