"Bićemo smrtonosniji nego ikad": Amerikanci predstavili AI za vojnu upotrebu - GenAI.mil

Američki zvaničnici poručuju da AI mijenja način ratovanja i postaje ključni dio budućih operacija.

Izvor: Shutterstock

Pentagon je zvanično predstavio GenAI.mil, novu generativnu AI platformu koja kao prvi alat uvodi Google Gemini, označavajući najveći tehnološki zaokret američke vojske od uvođenja dronova. Ministar odbrane Pit Hegset tvrdi da će ove tehnologije učiniti američke snage "smrtonosnijim nego ikad", naglašavajući da se trka u naoružanju sada vodi kroz napredne AI sisteme.

Google, sa druge strane, u sopstvenom saopštenju ističe blaže primjene, od pretrage dokumenata do izrade planova i procjena rizika, ali Pentagon jasno poručuje da je cilj povećanje borbene efikasnosti. Vašington insistira da će se Gemini koristiti samo na neklasifikovanim podacima, a Google naglašava da ti podaci neće biti korišćeni za treniranje njegovih javnih modela.

Šefica Pentagonove tehnološke kancelarije Emi Majkl potvrdila je da će platforma uskoro ponuditi i druge AI modele, nakon što su xAI, OpenAI, Anthropic i Scale AI već potpisali ugovore sa Ministarstvom odbrane. Ovo potvrđuje novu realnost: AI sada postaje ključni dio američke vojne infrastrukture.

Google je još ranije pokazao spremnost da sarađuje sa vojskom. Još 2018. radio je na Project Maven programu za prepoznavanje objekata na dron snimcima, što je izazvalo pobunu među zaposlenima. Ipak, u februaru ove godine kompanija je uklonila dio svojih AI principa koji je zabranjivao korišćenje AI u potencijalno štetnim primjenama, praktično otvarajući vrata vojnim ugovorima.

U julu 2025. Google je dobio ugovor vrijedan 200 miliona dolara za pružanje frontier AI infrastrukture Pentagonu, čime se saradnja dodatno produbila.

AI na bojnom polju izaziva sve veće podjele

AI u vojnoj upotrebi i dalje izaziva velike kontroverze. Palmer Laki, osnivač Andurila i partner OpenAI-ja, rekao je da AI treba da odlučuje ko živi, a ko umire na bojnom polju, jer je "najvažnije da sistem bude što efikasniji". Njegova izjava dodatno je produbila raspravu o etici autonomnih sistema u vojnim operacijama.

Dok Google pokušava da djeluje umerenije, Pentagon otvoreno poručuje da AI postaje centralni stub budućih ratnih operacija. A GenAI.mil je tek prvi korak.

Izvor: Telegraf