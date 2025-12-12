logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bićemo smrtonosniji nego ikad": Amerikanci predstavili AI za vojnu upotrebu - GenAI.mil

"Bićemo smrtonosniji nego ikad": Amerikanci predstavili AI za vojnu upotrebu - GenAI.mil

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Američki zvaničnici poručuju da AI mijenja način ratovanja i postaje ključni dio budućih operacija.

Amerikanci predstavili AI za vojnu upotrebu - GenAI.mil Izvor: Shutterstock

Pentagon je zvanično predstavio GenAI.mil, novu generativnu AI platformu koja kao prvi alat uvodi Google Gemini, označavajući najveći tehnološki zaokret američke vojske od uvođenja dronova. Ministar odbrane Pit Hegset tvrdi da će ove tehnologije učiniti američke snage "smrtonosnijim nego ikad", naglašavajući da se trka u naoružanju sada vodi kroz napredne AI sisteme.

Google, sa druge strane, u sopstvenom saopštenju ističe blaže primjene, od pretrage dokumenata do izrade planova i procjena rizika, ali Pentagon jasno poručuje da je cilj povećanje borbene efikasnosti. Vašington insistira da će se Gemini koristiti samo na neklasifikovanim podacima, a Google naglašava da ti podaci neće biti korišćeni za treniranje njegovih javnih modela.

Šefica Pentagonove tehnološke kancelarije Emi Majkl potvrdila je da će platforma uskoro ponuditi i druge AI modele, nakon što su xAI, OpenAI, Anthropic i Scale AI već potpisali ugovore sa Ministarstvom odbrane. Ovo potvrđuje novu realnost: AI sada postaje ključni dio američke vojne infrastrukture.

Google je još ranije pokazao spremnost da sarađuje sa vojskom. Još 2018. radio je na Project Maven programu za prepoznavanje objekata na dron snimcima, što je izazvalo pobunu među zaposlenima. Ipak, u februaru ove godine kompanija je uklonila dio svojih AI principa koji je zabranjivao korišćenje AI u potencijalno štetnim primjenama, praktično otvarajući vrata vojnim ugovorima.

U julu 2025. Google je dobio ugovor vrijedan 200 miliona dolara za pružanje frontier AI infrastrukture Pentagonu, čime se saradnja dodatno produbila.

AI na bojnom polju izaziva sve veće podjele

AI u vojnoj upotrebi i dalje izaziva velike kontroverze. Palmer Laki, osnivač Andurila i partner OpenAI-ja, rekao je da AI treba da odlučuje ko živi, a ko umire na bojnom polju, jer je "najvažnije da sistem bude što efikasniji". Njegova izjava dodatno je produbila raspravu o etici autonomnih sistema u vojnim operacijama.

Dok Google pokušava da djeluje umerenije, Pentagon otvoreno poručuje da AI postaje centralni stub budućih ratnih operacija. A GenAI.mil je tek prvi korak.

Izvor: Telegraf

Možda će vas zanimati

Tagovi

AI vojska SAD

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS