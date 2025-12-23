Ako imate SSD, ovo morate da znate: Windows dobija veliko ubrzanje

Microsoft uvodi izvornu NVMe podršku u Windows, što donosi i do duplo veće performanse SSD diskova i brži rad računara.

Microsoft radi na značajnom unapređenju performansi SSD diskova u okviru Windows operativnog sistema, što bi moglo da donese primetno brži rad računara, posebno onih sa modernim NVMe SSD-ovima.

Razlog dosadašnjeg ograničenja leži u načinu na koji Windows komunicira sa NVMe diskovima. Umjesto direktne komunikacije, sistem se oslanjao na stariji SCSI protokol, koji je prvobitno razvijen za klasične hard diskove. Takav pristup sprečavao je da se u potpunosti iskoriste mogućnosti savremenih PCI Express SSD-ova.

Microsoft sada uvodi izvornu NVMe podršku, bez posredovanja SCSI-ja, čime se značajno povećava broj operacija čitanja i pisanja u sekundi (IOPS), uz manju potrošnju procesorskih resursa. Prema internim testovima, performanse NVMe SSD-ova mogu da se povećaju sa oko 1,8 miliona na više od 3 miliona IOPS.

Nova tehnologija je za sada dostupna za Windows Server 2025, gde može da se aktivira kroz posebna sistemska podešavanja. Iz Microsofta poručuju da je ovo dio šire modernizacije skladišnog podsistema, kao i da se slična unapređenja očekuju i na Windowsu 11 u nekoj od narednih verzija.

Najveću korist imaće korisnici najnovijih PCIe 5.0 SSD diskova, ali će poboljšanja biti primjetna i na PCIe 4.0 i 3.0 modelima, naročito u zahtevnim zadacima poput obrade velikih fajlova, virtuelizacije i gejminga.

