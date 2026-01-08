OpenAI lansirao ChatGPT Health: Evo šta sve može novi zdravstveni asistent

OpenAI je predstavio ChatGPT Health, novu sekciju koja omogućava bezbedna pitanja o zdravlju i povezivanje sa popularnim aplikacijama.
OpenAI pokreće ChatGPT Health, posebnu sekciju unutar ChatGPT platforme gde korisnici mogu da povežu svoje naloge sa Apple Health, MyFitnessPal, Function, Weight Watchers, AllTrails, Instacart i Peloton servisima, a zatim postavljate pitanja o svom zdravlju.
Iz OpenAI-a navode da je ChatGPT"razvijen u bliskoj saradnji sa ljekarima" kako bi "pomogao ljudima da preuzmu aktivniju ulogu u razumijevanju i upravljanju sopstvenim zdravljem i blagostanjem".
Na osnovu "analize anonimnih razgovora", OpenAI zna da više od 230 miliona ljudi širom svijeta već pita ChatGPT o zdravlju i wellness temama, a ChatGPT Health je zamišljen kao bezbjednije mesto za takvu vrstu interakcije.
U okviru Health sekcije postoji "namjenski razvijena enkripcija i izolacija", navodi se u saopštenju kompanije, "kako bi razgovori o zdravlju ostali zaštićeni i odvojeni". Kompanija takođe obećava da zdravstvene razgovore neće koristiti za treniranje svojih modela i ističe da korisnici, ukoliko žele dodatni nivo bezbednosti, mogu da uključe višefaktorsku autentifikaciju.
Za one koji budu mogli da povežu svoje medicinske kartone je posebno važno da OpenAI sarađuje sa kompanijom b.well, "najvećom i najbezbjednijom mrežom poveznih zdravstvenih podataka za potrošače u SAD", koja "poštuje najviše industrijske standarde bezbjednosti i privatnosti".
Poseban Health model može, između ostalog, da objašnjava rezultate laboratorijskih analiza razumljivim jezikom, da priprema pitanja za ljekarski pregled, tumači podatke sa nosivih uređaja i wellness aplikacija, kao i da sažima uputstva za terapiju. Da biste koristili Health, dovoljno je da ga izaberete iz bočnog menija u ChatGPT-ju.
ChatGPT Health je trenutno dostupan "maloj grupi korisnika" van Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva. Integracija sa medicinskim kartonima dostupna je isključivo u SAD.