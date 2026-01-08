logo
OpenAI lansirao ChatGPT Health: Evo šta sve može novi zdravstveni asistent

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
OpenAI je predstavio ChatGPT Health, novu sekciju koja omogućava bezbedna pitanja o zdravlju i povezivanje sa popularnim aplikacijama.

Predstavljen ChatGPT Health Izvor: OpenAI

OpenAI pokreće ChatGPT Health, posebnu sekciju unutar ChatGPT platforme gde korisnici mogu da povežu svoje naloge sa Apple Health, MyFitnessPal, Function, Weight Watchers, AllTrails, Instacart i Peloton servisima, a zatim postavljate pitanja o svom zdravlju.

Iz OpenAI-a navode da je ChatGPT"razvijen u bliskoj saradnji sa ljekarima" kako bi "pomogao ljudima da preuzmu aktivniju ulogu u razumijevanju i upravljanju sopstvenim zdravljem i blagostanjem".

Na osnovu "analize anonimnih razgovora", OpenAI zna da više od 230 miliona ljudi širom svijeta već pita ChatGPT o zdravlju i wellness temama, a ChatGPT Health je zamišljen kao bezbjednije mesto za takvu vrstu interakcije.

U okviru Health sekcije postoji "namjenski razvijena enkripcija i izolacija", navodi se u saopštenju kompanije, "kako bi razgovori o zdravlju ostali zaštićeni i odvojeni". Kompanija takođe obećava da zdravstvene razgovore neće koristiti za treniranje svojih modela i ističe da korisnici, ukoliko žele dodatni nivo bezbednosti, mogu da uključe višefaktorsku autentifikaciju.

ChatGPT Health
Izvor: OpenAI.

Za one koji budu mogli da povežu svoje medicinske kartone je posebno važno da OpenAI sarađuje sa kompanijom b.well, "najvećom i najbezbjednijom mrežom poveznih zdravstvenih podataka za potrošače u SAD", koja "poštuje najviše industrijske standarde bezbjednosti i privatnosti".

Poseban Health model može, između ostalog, da objašnjava rezultate laboratorijskih analiza razumljivim jezikom, da priprema pitanja za ljekarski pregled, tumači podatke sa nosivih uređaja i wellness aplikacija, kao i da sažima uputstva za terapiju. Da biste koristili Health, dovoljno je da ga izaberete iz bočnog menija u ChatGPT-ju.

ChatGPT Health je trenutno dostupan "maloj grupi korisnika" van Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva. Integracija sa medicinskim kartonima dostupna je isključivo u SAD.

Tagovi

ChatGPT zdravlje vještačka inteligencija

