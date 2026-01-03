logo
Ne sviđaju vam se odgovori koje vam daje ChatGPT? Odmah primijenite ovo u svojim upitima

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
Pravilno formulisan prompt pravi ogromnu razliku u odgovorima ChatGPT-ja. Evo kako da ga napišete.

Ako koristite ChatGPT, a niste zadovoljni odgovorima koje dobijate, problem u velikoj većini slučajeva nije u samom alatu, već u načinu na koji zadajete upit. Pravilno formulisan prompt može da napravi drastičnu razliku između prosječnog i izuzetno korisnog odgovora, te je važno da pratite provjerene smjernice kako biste izvukli maksimum.

Prompt, odnosno unos za veliki jezički model, može biti tekstualan, ali i u obliku slike ili zvuka, a njegov cilj je da pokrene model i izazove relevantan odgovor.

Proces dizajniranja i optimizacije upita poznat je kao prompt inženjering. On pomaže korisnicima da preciznije usmjere model i dobiju tačnije, korisnije i bolje strukturirane odgovore.

Da biste dobili najbolji rezultat, važno je da vaš prompt bude jasan i precizan, sa dovoljno konteksta da model razumije šta tražite, stoji u blogu kompanije OpenAI koja je i napravila ChatGPT.

Nejasni ili preširoki zahtjevi često dovode do generičkih odgovora, dok precizni i dobro oblikovani prompti omogućavaju modelu da pruži relevantne informacije.

Prompt inženjering obično zahtijeva "iterativni" pristup. Počnite sa inicijalnim upitom, pregledajte odgovor i prema rezultatima prilagodite svoj unos. Ponekad je dovoljno promijeniti formulaciju, dodati više informacija ili pojednostaviti zahtjev kako biste dobili bolji rezultat.

Takođe, važno je obratiti pažnju na ton odgovora. Upotreba opisnih pridjeva kao što su "formalno", "neformalno", "prijateljski", "profesionalno" ili "humoristično" može pomoći modelu da generiše tekst u željenom stilu. Na primjer, možete zatražiti: "Objasni ovo prijateljskim i zanimljivim tonom".

Pravilno korišćenje prompta i razumijevanje osnovnih principa prompt inženjeringa može uštedjeti vrijeme i omogućiti korisnicima da izvuku maksimum iz ChatGPT-ja, naglašava OpenAI.

(B92/Smartlife)

ChatGPT

