Istraga protiv platforme "Iks": Da li "Grok" generiše nezakonit i štetan sadržaj?

Evropska komisija pokrenula je istragu o četbotu "Grok", koji je povezan sa drušvenom mrežom "Iks", zbog generisanja eksplicitnog sadržaja, saopštila je irski član Evropskog parlamenta Redžina Doerti.
Evropska komisija pokrenula je istragu o četbotu "Grok", koji je povezan sa drušvenom mrežom "Iks", zbog generisanja eksplicitnog sadržaja, saopštila je irski član Evropskog parlamenta Redžina Doerti.
U njenom saopštenju navodi se da će se istragom utvrditi da li je "Iks" poštovao obaveze u okviru Zakona EU o digitalnim uslugama, uključujući one koje se odnose na smanjenje rizika, upravljanje sadržajem i zaštitu osnovnih prava.
"Taj slučaj pokreće ozbiljno pitanje da li platforme ispunjavaju svoje pravne obaveze kada se radi o propisnoj procjeni rizika i sprečavanju širenja nezakonitog i štetnog saržaja", istakla je Doertijeva.
Iz Komisije su ranije ovog mjeseca upozorili da se na "Iksu" dijele slike generisane uz pomoć vještačke inteligencije na kojima su prikazani žene i djeca bez odjeće.
Komisija je saopštila da su slike nezakonite i užasne, te da se pridružuje svim drugim reakcijama osude širom svijeta.
Portpparol Evropske komisije nije bio dostupan da potvrdi informaciju o otvaranju istrage.
Predstavnici "Iksa" nisu odgovorili na zahtjev Rojtersa da prokomentarišu navode Doertijeve.