logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istraga protiv platforme "Iks": Da li "Grok" generiše nezakonit i štetan sadržaj?

Istraga protiv platforme "Iks": Da li "Grok" generiše nezakonit i štetan sadržaj?

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Evropska komisija pokrenula je istragu o četbotu "Grok", koji je povezan sa drušvenom mrežom "Iks", zbog generisanja eksplicitnog sadržaja, saopštila je irski član Evropskog parlamenta Redžina Doerti.

Istraga protiv platforme "Iks": Da li "Grok" generiše nezakonit i štetan sadržaj? Izvor: Primakov / Shutterstock.com

Evropska komisija pokrenula je istragu o četbotu "Grok", koji je povezan sa drušvenom mrežom "Iks", zbog generisanja eksplicitnog sadržaja, saopštila je irski član Evropskog parlamenta Redžina Doerti.

U njenom saopštenju navodi se da će se istragom utvrditi da li je "Iks" poštovao obaveze u okviru Zakona EU o digitalnim uslugama, uključujući one koje se odnose na smanjenje rizika, upravljanje sadržajem i zaštitu osnovnih prava.

"Taj slučaj pokreće ozbiljno pitanje da li platforme ispunjavaju svoje pravne obaveze kada se radi o propisnoj procjeni rizika i sprečavanju širenja nezakonitog i štetnog saržaja", istakla je Doertijeva.

Iz Komisije su ranije ovog mjeseca upozorili da se na "Iksu" dijele slike generisane uz pomoć vještačke inteligencije na kojima su prikazani žene i djeca bez odjeće.

Komisija je saopštila da su slike nezakonite i užasne, te da se pridružuje svim drugim reakcijama osude širom svijeta.

Portpparol Evropske komisije nije bio dostupan da potvrdi informaciju o otvaranju istrage.

Predstavnici "Iksa" nisu odgovorili na zahtjev Rojtersa da prokomentarišu navode Doertijeve.

Možda će vas zanimati

Tagovi

grok Iks evropska komisija istraga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS