Istraga protiv platforme "Iks": Da li "Grok" generiše nezakonit i štetan sadržaj?

Evropska komisija pokrenula je istragu o četbotu "Grok", koji je povezan sa drušvenom mrežom "Iks", zbog generisanja eksplicitnog sadržaja, saopštila je irski član Evropskog parlamenta Redžina Doerti.

Izvor: Primakov / Shutterstock.com

U njenom saopštenju navodi se da će se istragom utvrditi da li je "Iks" poštovao obaveze u okviru Zakona EU o digitalnim uslugama, uključujući one koje se odnose na smanjenje rizika, upravljanje sadržajem i zaštitu osnovnih prava.

"Taj slučaj pokreće ozbiljno pitanje da li platforme ispunjavaju svoje pravne obaveze kada se radi o propisnoj procjeni rizika i sprečavanju širenja nezakonitog i štetnog saržaja", istakla je Doertijeva.

Iz Komisije su ranije ovog mjeseca upozorili da se na "Iksu" dijele slike generisane uz pomoć vještačke inteligencije na kojima su prikazani žene i djeca bez odjeće.

Komisija je saopštila da su slike nezakonite i užasne, te da se pridružuje svim drugim reakcijama osude širom svijeta.

Portpparol Evropske komisije nije bio dostupan da potvrdi informaciju o otvaranju istrage.

Predstavnici "Iksa" nisu odgovorili na zahtjev Rojtersa da prokomentarišu navode Doertijeve.