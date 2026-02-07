logo
Njemačka uvela novo pravilo za striming gigante: Moraće da ulažu milione u domaće filmove i serije

Autor N.D. Izvor Eupravozato
0

Na ovaj način će, smatraju vlasti u Njemačkoj, obezbjediti dodatna radna mjesta.

Njemačka uvela pravila za striming platforme Izvor: Massimo Todaro/Shutterstock

Njemačka vlada saopštila je da planira da obaveže striming platforme da najmanje osam odsto prihoda ostvarenog u Njemačkoj ulažu u podršku domaćoj filmskoj i televizijskoj produkciji.

Nova obaveza neće se odnositi samo na striming gigante poput Netfliksa, Amazona i Dizni plusa, već i na njemačke TV kanale, koji su se našli na meti kritika zbog premeštanja produkcije u jeftinije zemlje istočne Evrope.

Ministar kulture Volfgram Vajmer rekao je da se nada kako će ovaj plan doprinijeti stvaranju "pouzdanih i međunarodno konkurentnih uslova" za njemački audiovizuelni sektor.

Predviđena je i obaveza minimalnog udjela sadržaja na njemačkom jeziku, ali će kompanije koje više od 12 odsto prihoda ulažu u domaću produkciju biti izuzete od tog pravila.

Njemačka se ovim potezom ugleda na zemlje poput Francuske, koja od 2021. godine zahtjeva da striming platforme najmanje 20 odsto prihoda ostvarenog u toj zemlji usmjere na finansiranje originalne evropske ili frankofone produkcije.

Pored obaveze ulaganja, plan predviđa i povećanje javnog finansiranja njemačke kinematografije, koje će biti udvostručeno i dostići 250 miliona evra godišnje.

Ministar finansija Lars Klingbajl rekao je da će dodatna sredstva "obezbjediti radna mjesta" u njemačkoj filmskoj industriji.

"Želimo da ojačamo izuzetnu njemačku filmsku scenu i stvorimo vrhunsku lokaciju" za stvaranje filmova i televizijskog sadržaja, poručio je Klingbajl.

Očekuje se da će predlozi brzo dobiti saglasnost vlade, nakon čega će biti upućeni parlamentu na usvajanje.

(EUpravo zato/Euractiv)

