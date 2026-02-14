logo
Poziv na bojkot ChatGPT platforme se širi mrežama: Milioni pozivaju na otkazivanje pretplate

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Kampanja QuitGPT poziva na bojkot ChatGPT-ja zbog političkih kontroverzi oko OpenAI-a, a objave broje desetine miliona pregleda.

poziv na bojkot chatgpt zbog donacija ICE Izvor: Shutterstock

Aktivisti pozivaju na bojkot ChatGPT platforme i masovno otkazivanje Plus pretplata, nakon što su otkriveni detalji o političkim donacijama predsjednika OpenAI-a i navodnoj upotrebi GPT-4 alata od strane američke agencije ICE. Kampanja QuitGPT viralno se širi društvenim mrežama, dok kompanija i dalje ćuti o inicijativi koja dovodi u pitanje političku neutralnost najpopularnijeg AI servisa na svijetu.

Iako nije poznato koliko je pretplata do sada zaista otkazano, jedna Instagram objava povezana sa QuitGPT-om prikupila je više od 36 miliona pregleda i 1,3 miliona lajkova. Kampanja tako dobija ozbiljan zamah, makar na nivou vidljivosti.

Dodatni talas nezadovoljstva pojavio se na Reddit-u, gdje korisnici kritikuju performanse modela GPT-5.2. Međutim, tehnološke zamjerke brzo su prerasle u širu raspravu o političkom kontekstu u kojem OpenAI posluje.

Organizatori QuitGPT-a poručuju da meta nije samo OpenAI. Cilj je, kako navode, širi pritisak na tehnološku industriju. Vjeruju da bi masovno otkazivanje pretplata moglo poslati jasan signal investitorima i rukovodstvima kompanija.

Sociološkinja Dana Fišer smatra da potrošački bojkot rijetko mijenja ponašanje kompanija bez kritične mase. Prema njenim riječima, pravi efekat nastaje tek kada dovoljno ljudi koristi svoj novac kao politički alat.

Profesor Skot Galovej sa Univerziteta u Njujorku, koji je javno podržao ideju otkazivanja pretplata, tvrdi da je ekonomski pritisak jedan od rijetkih mehanizama koji daje rezultate. On navodi da njegova slična inicijativa bilježi više od 200.000 jedinstvenih posjeta dnevno, uz veliki broj poruka korisnika koji dijele potvrde o otkazanim pretplatama.

Kampanja dolazi u trenutku pojačanog pritiska na Big Tech kompanije. Zaposleni u više tehnoloških firmi posljednjih mjeseci javno su pozivali rukovodstva da preispitaju saradnju sa državnim agencijama.

Za sada je teško predvidjeti koliki će realan efekat imati kampanja QuitGPT. Ipak, činjenica da dobija milionsku vidljivost pokazuje da dio korisnika želi da preispita odnos prema tehnološkim platformama koje svakodnevno koristi.

Izvor: Telegraf

