Stigao je Gemini 3.1 Pro: Google podigao ljestvicu, novi model dominira u rezonovanju i složenim zadacima

Google tvrdi da Gemini 3.1 Pro donosi ozbiljan napredak u rezonovanju, a prvo mjesto na ARC-AGI-2 testu to i potvrđuje.

Izvor: Primakov / Shutterstock.com

Google je lansirao Gemini 3.1 Pro i ponovo podigao ljestvicu u AI trci. Novi model obećava ozbiljan skok u rezonovanju i rešavanju kompleksnih problema.

Kako tvrdi Google, Gemini 3.1 Pro predstavlja "korak naprijed u osnovnom rezonovanju“, ali i "pametniju i sposobniju osnovu za rješavanje složenih problema". Drugim riječima, fokus je stavljen na kvalitet zaključivanja.

Napredak se jasno vidi kroz rezultate na relevantnim AI testovima. U poređenju sa aktuelnim modelima konkurencije, ali i sa Gemini 3 Pro modelom, nova verzija beleži bolje rezultate u više kategorija.

Izvor: Google

Posebno se izdvaja učinak na ARC-AGI-2 testu, koji Google opisuje kao "sintetički test koji procjenjuje sposobnost modela da rješava potpuno nove logičke obrasce". Upravo na ovom testu Gemini 3.1 Pro zauzeo je prvo mjesto, što kompanija ističe kao ključni dokaz unaprijeđenog rezonovanja.

Google navodi da je model "dizajniran za zadatke gdje jednostavan odgovor nije dovoljan", jer koristi "napredno rezonovanje" za "vaše najteže izazove". U praksi, to znači bolju analizu složenih problema i preciznije odgovore u situacijama gdje je potrebno više koraka razmišljanja.

Unaprijeđena inteligencija modela, kako tvrde iz kompanije, može pomoći kada "tražite jasno, vizuelno objašnjenje složene teme, način da objedinite podatke u jedan pregled ili da oživite kreativni projekat". Fokus je, dakle, i na praktičnoj primjeni, a ne samo na laboratorijskim rezultatima.

Gemini 3.1 Pro je dostupan svim korisnicima Gemini aplikacije. Pretplatnici na Google AI Pro i Ultra planove, naravno, imaju veće limite korišćenja. Model je dostupan i u okviru NotebookLM servisa, ali isključivo za korisnike Google AI Pro i Ultra pretplata.