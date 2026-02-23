Tetris kao terapija? Studija pokazala nevjerovatne rezultate u liječenju traumatičnih sjećanja

Studija na zdravstvenim radnicima pokazala je da specifična metoda igranja Tetrisa smanjuje nametljiva sjećanja i do 10 puta.

Tetris, igra uz koju su odrasle generacije, sada dobija potpuno novu ulogu. Naučnici su otkrili da pravilno korišćenje ove slagalice može višestruko da umanji intenzitet traumatičnih sjećanja.

Studija sprovedena na zdravstvenim radnicima otkrila je iznenađujući efekat. Ispitanici koji su koristili specifičnu metodu igranja imali su čak 10 puta manje nametljivih sjećanja u odnosu na one koji su primali standardnu terapiju.

Ključ leži u načinu na koji Tetris angažuje mozak. Terapija poznata kao ICTI zasniva se na okupiranju vizuelno-prostornog dijela mozga, zaduženog za obradu slika i prostora. Dok igrač pomjera Tetris kockice, istovremeno priziva kratko sjećanje na traumu, čime se slabi intenzitet te uspomene u memoriji.

Naučnici objašnjavaju da mozak ne može istovremeno da rješava složene vizuelne zadatke i da održava kristalno jasnu, bolnu sliku prošlosti. Upravo ta "zauzetost" dovodi do toga da traumatične scene postepeno blijede, uz smanjenje intenziteta njihove emocionalne snage.

Rezultati su posebno ohrabrujući na duži rok. Čak 70% učesnika prijavilo je da nakon šest mjeseci više uopšte nema nametljiva sjećanja na preživljene traume. Za razliku od klasične psihoterapije, ova metoda ne zahtjeva detaljno prepričavanje bolnih iskustava, što je mnogima veliki teret.

Stručnjaci ovaj pristup nazivaju pravim preokretom u tretmanu posttraumatskih simptoma. Tetris je jednostavan, dostupan i ne poznaje jezičke barijere, što ga čini praktičnim alatom za brzu primjenu u svakodnevnom životu. Upravo ta kombinacija dostupnosti i efikasnosti mogla bi da promjeni način na koji razmišljamo o mentalnom zdravlju.

