Sem Altman najavio veliki preokret: AI bi uskoro mogli da plaćamo kao struju i vodu

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
Direktor OpenAI-a najavio je model u kojem se AI ne plaća kroz pretplatu, već po utrošku resursa.

AI bi uskoro mogli da plaćamo kao struju i vodu

Sem Altmansve otvorenije govori o tome kako vidi budućnost vještačke inteligencije - i ona bi mogla da izgleda mnogo bliže struji ili vodi nego softveru kakav danas poznajemo. Umjesto pretplata, korisnici bi mogli da plaćaju AI po utrošku, baš kao komunalnu uslugu.

Altman je na samitu BlackRock Infrastructure Summit u Vašingtonu objasnio da OpenAI razmatra model naplate zasnovan na potrošnji resursa. Drugim riječima, kraj klasičnih pretplata možda je bliži nego što mislimo.

"U suštini, naše poslovanje izgledaće kao prodaja tokena", rekao je Altman, a prenosi portal Business Insider.

Ovakav pristup znači da korisnici ne bi plaćali fiksnu cijenu za pristup, već bi trošili onoliko koliko zaista koriste AI. To uključuje računske resurse potrebne za generisanje odgovora, analizu podataka ili pokretanje kompleksnih modela.

Direktor OpenAI-a naglašava da tehnološke kompanije već grade infrastrukturu za takvu budućnost. Ideja je da inteligencija postane dostupna na zahtjev, bez komplikovanih planova i ograničenja.

"Vidimo budućnost u kojoj je inteligencija komunalna usluga, poput električne energije ili vode, i ljudi je kupuju od nas po utrošku i koriste za šta god žele", dodao je on.

(021(Smartlife)

