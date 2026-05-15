AI koji sam sebe unapređuje: Projekat vrijedan 650 miliona dolara mijenja budućnost tehnologije

Ričard Soher je sakupio 650 miliona dolara za startap koji planira da AI pretvori u autonomnu silu koja uči kroz milione unutrašnjih sukoba.

Izvor: YouTube / EO

Šta će se dogoditi u trenutku kada vještačka inteligencija počne samostalno da stvara novu, pametniju verziju same sebe – bez ikakvog ljudskog uticaja?

Pitanje koje je donedavno djelovalo kao scenario iz naučno-fantastičnih filmova sada sve ozbiljnije ulazi u stvarni svijet tehnologije. Ričard Soher, jedan od najpoznatijih stručnjaka iz oblasti vještačke inteligencije, predstavio je svoj novi startap Recursive Superintelligence, koji je već privukao investicije vrijedne čak 650 miliona dolara.

U intervjuu za TechCrunch, Soher je otkrio da njegov tim razvija rekurzivni AI sistem sposoban za samounapređenje – model koji može da prepozna sopstvene nedostatke i potpuno promijeni svoj dizajn kako bi ih ispravio.

"To nije rekurzivno samounapređenje. To je samo obično poboljšanje. Naš glavni fokus je da izgradimo istinsku rekurzivnu samounapređujuću superinteligenciju na masovnom nivou, što znači da bi čitav proces stvaranja ideja, implementacije i validacije bio potpuno automatski", rekao je Soher.

Prema njegovim riječima, prvi korak biće automatizacija istraživanja u oblasti same vještačke inteligencije, dok bi kasnije sistemi mogli da pređu i na fizičke domene.

Kako bi to postigao, njegov tim koristi koncept evolucije i otvorenog razvoja sistema. Kao primjer navodi "rainbow teaming" metodu, u kojoj se dva AI modela neprekidno suprotstavljaju - jedan napada, dok se drugi brani i istovremeno uči iz tih sukoba.

Na taj način sistemi postaju sve pametniji i otporniji, a njihov razvoj se ubrzava bez potrebe za direktnim ljudskim radom.

Soher upozorava da bi, kada AI dostigne taj nivo razvoja, ključni faktor postala isključivo računarska snaga.

"Računarska snaga se ne smije potcijeniti. U budućnosti, jedno od najvažnijih pitanja biće koliko računarske snage čovječanstvo želi da potroši na rješavanje kog problema? Imate ovaj rak i onaj virus - koji želite prvo da riješite?", naveo je Soher.

Iako projekat trenutno djeluje kao kompleksno naučno istraživanje, Soher tvrdi da Recursive neće ostati zatvoren samo za laboratorije i istraživačke centre.

Prve konkretne proizvode zasnovane na ovoj tehnologiji kompanija planira da predstavi već tokom narednih kvartala.