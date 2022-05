Ronaldo mi je rekao - "Šta to radiš? Vrati se nazad!" Matić ide iz Junajteda, a Kristijano ga natjerao na jednu stvar!

Nemanja Matić se oprostio od slavnog "Old Traforda", a uskoro će odigrati i posljednji meč za Mančester junajted.

Izvor: Profimedia

Nemanja Matić je prošlog ponedjeljka odigrao svoj poslednji meč na "Old Trafordu" u slavnom dresu Mančester junajteda. Tom prilikom, srpski internacionalac je bio ispraćen na emotivan način iz kluba koji će napustiti na kraju sezone.

Dirljive scene viđene su kada su se sa Matićem pozdravili svi igrači Junajteda, a on je otkrio i šta mu je tom prilikom rekao Kristijano Ronaldo.

Matić je u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji "K1" govorio o tom detalju sa meča Mančester junajteda i Brentforda.

"Odlično se osjećam i zaista je sjajno oprostiti se od kluba i navijača na tako divan način. Na tribinama je bilo 75.000 ljudi. Želio sam da ostavim trag u tom klubu, nakon Nemanje Vidića koji je to učinio prvi. Ali, sve što je lijepo ima kraj. Trudio sam se da svojom igrom osvjetlam obraz svih ljudi u Srbiji i nadam se da će neko sa naših prostora nastaviti tu tradiciju. Opcije su još uvijek otvorene, ali ono što je sigurno je da je ovo moja posljednja sezona u Junajtedu i želim da je završim na što bolji način. Imamo još jednu utakmicu 22. maja i nakon toga ću donijeti odluku gdje nastavljam karijeru", rekao je bivši reprezentativac Srbije tokom uključenja iz Londona u emisiju televizije "K1".

On je priznao da je tog dana želio da što prije napusti teren, ali da ga je "silom" vratio baš Kristijano Ronaldo.

Izvor: Profimedia

"Htio sam što pre da izađem sa terena, jer ne volim da se oko mene nešto vrti i da budem u centru pažnje, ali Ronaldo mi je rekao: 'Čekaj, šta to radiš? Vrati se.' Izuzetna je čast što sa njim dijelim svlačionicu svakog dana. Ne volim da govorim o sebi, to bi trebalo da čine drugi, a u današnje vrijeme interneta i novih tehnologija, jednim klikom možete saznati sve o tome što sam uradio i šta sam postigao", bio je skroman Matić.

Za njega je odavno poznato da često pomaže svom rodnom mjestu, selu Vrelo kod Uba. Matić na sjajan način objašnjava zbog čega to čini.

"Pomagao sam, pomažem i dalje svom selu i pomagaću uvijek onoliko koliko sam u mogućnosti. Kada sam bio mali bio mi je san da pomognem svom selu, svojoj crkvi i svom fudbalskom klubu. Kada živite u tako malom mjestu kao što je moje Vrelo, svi ste jedna familija. Sada kada mi je Bog dao šansu da nešto uradim, ja se trudim. Svi se poznajemo i ljudi to cijene. Za mene je to nešto potpuno prirodno i normalno. Smatram da kada je šaka puna, moraš da je otvoriš, da bi ti se vratilo. Bog svakom mjestu podari ljude uspješnije od drugih i ti ljudi moraju da to podijele sa drugima", rekao je Nemanja Matić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!