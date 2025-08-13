"Rekao je da ne mogu da doprinesem timu": Dragić otkrio detalje razgovora sa selektorom

Zoran Dragić oglasio se nakon što je napustio reprezentaciju Slovenije.

Izvor: MN PRESS

Neposredno pred Evropsko prvenstvo Zoran Dragić završio je reprezentativnu karijeru - njegova želja bila je da se od tima i nacionalnog dresa pozdravi poslije turnira, ali oproštaj je neočekivano stigao ranije. Poslije fame koja je nastala zbog precrtavanja jednog od najvažnijih imena u reprezentaciji Slovenije, oglasio se i glavni akter.

"Od reprezentacije sam se oprostio, jer mi je selektor na sastanku koji je održan na moju želju nakon utakmice sa Njemačkom u Manhajmu (70:80) rekao 'da ne mogu više ništa dati ekipi'. Odluku sam prihvatio, ali sa njom nisam saglasan. Osjetio sam ljutnju i veliku tugu. Igračima želim svu sreću u nastavku priprema i na Evropskom prvenstvu", rekao je Dragić.

Odluka je stigla neočekivano, naročito u trenucima kad reprezentacija Slovenije ima otkaze oko kojih se sve glasnije priča pred Evropsko prvenstvo. Takođe, osim Zorana Dragića tim je napusti i igrač Cedevita Olimpije Žiga Daneu, dok su se Luka Dončić i Edo Murić vratili u tim.

"Odluka je ovog puta bila još teža, jer je pored Žige Daneua reprezentaciju napustio i Zoran Dragić, igrač koji je dugi niz godina bio jedan od ključnih članova slovenačkog nacionalnog tima i koji je značajno doprinio njegovim najvećim uspjesima. Zoranu i Žigi, kao i Vitu Hrabaru, zahvaljujem se na izuzetno predanom radu i kolegijalnosti koju su pokazali na treninzima", rekao je Sekulić i objavio da je precrtao čovjeka koji je važi za sinonim reprezentacije.

Oglasila se i supruga Zorana Dragića

Nakon šokantne odluke oglasila se i supruga poznatog košarkaša. Planovi nisu išli svojim tokom, a Svetlana je imala želju da razjasni situaciju. "'Takozvani trener' nije precrtao Zorana sa spiska. Zoran je sam napustio ovaj cirkus koji traje već nekoliko godina", objasnila je Svetlana.

"Iskreno, mislim da je Zoki završio na ovoj poziciji zbog svog prezimena. Ali to više nije važno. U svakom slučaju, mladi zaslužuju šansu i priliku da igraju, a ostalim dugogodišnjim članovima želim da svoj reprezentativni put završe na dostojanstven način, uz bar malo zahvalnosti rukovodstva Saveza", navela je.

Oglasio se i Goran Dragić

Bivši NBA igrač i jedan od najboljih košarka Slovenije Goran Dragić oglasio se na društvenim mrežama simboličnom porukom. On je fotografijom na kojoj se nalazio Pinokio jasno stavio do znanja na šta misli. Pinokio je na fotografiji sa izduženim nosom, što dalje ukazuje na laž, čega je drvena igračka simbol.

Izvor: the_1_dragon/Instagram/Printscreen