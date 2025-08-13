UEFA poslije Leha kaznila i Jageloniju: Razlog isti - transparent "Kosovo je Srbija" pravi problem

UEFA kaznila i Jageloniju zbog transparenta "Kosovo je Srbija".

Izvor: MN PRESS

Poslije kazne koju je dobio Leh zbog transparenta "Kosovo je Srbija", UEFA je zbog slične akcije kaznila i Jageloniju, koja je na susretu sa Novim Pazarom istakla sličnu poruku. Kazna je izvedena na osnovu meča koji je bio odigran 31. jula, a novčana kazna za klub iz Poljske neće biti mala.

Jagelonija je prvi susret protiv Novog Pazara dobila 2:1, dok je u drugom slavila 3:1 na domaćem terenu i tako obezbijedila plasman u dalju fazu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, dok je Pazar bio na lošem putu. Iz tima je otišao Adem Ljajić i ovaj klub sada se posvećuje obavezama u nacionalnom šampionatu.

Na drugom meču ovog dvoboja navijači Jagelonije razvili su natpis "Kosovo je Srbija", kao i transparent na kome se vidi kako Novopazarac grli kozu, a pored je stajalo i srce. Zbog toga je UEFA kaznila Jageloniju sa 41.000 evra i djelimičnim zatvaranjem tribina na sljedećoj utakmici bilo kog UEFA takmičenja, gdje bi tim iz Poljske trebalo da bude domaćin.

Takođe, djelimičnim zatvaranjem stadiona je postavljen kao uslovna kazna, što znači da ako se slično djelo ponovi kazna će stupiti na snagu. Novčane kazne se dijele na tri dijela: 10.000 evra, 15.000 evra zbog transparenta i 16.000 evra zbog blokiranja javnih prolaza.