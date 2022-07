"Ovo što sam doživio u Sloveniji, nisam nigdje!" O skandalu u Ljubljani bruji cijela Evropa: Čuo sam da je zbog Robija

Trener koga su navijači Olimpije otjerali sa konferencije za medije oglasio se i ispričao svoju verziju događaja.

Olimpija iz Ljubljane odlučila je da smijeni Roberta Prosinečkog poslije samo nekoliko nedjelja saradnje, a zvanični razlog je to što je neozbiljno shvatio svoj posao i to što je "svaki dan na pripremama pio i kartao do 4 ujutru".