Muk na stadionu - srušio se mladi reprezentativac Srbije: Dobio udarac u glavu, jedva ga podigli sa terena! (VIDEO)

Mitar Ergelaš morao je da izađe iz igre u 41. minutu zbog udarca u glavu...

Novu sezonu u srpskoj Superligi otvorili su Voždovac i Novi Pazar utakmicom u Beogradu. Prvi pogodak dao je Stefan Hajdin, ali je meč obilježila i jedna povreda koja nije izgledala ni malo naivno.

Mladi srpski reprezentativac Mitar Ergelaš morao je da završi meč u 41. minutu. Poslije ukazane ljekarske pomoći su doktori sugerisali treneru Vladimiru Gaćinoviću da ga izvede iz igre zbog udarca u glavu, djelovalo je da je u pitanju potres mozga.

Malo proke te situacije je u jednom vazdušnom duelu kapiten domaćeg tima Marko Ivezić udario u glavu Ergelaša. Mitar je nastavio meč, pokušao je da ostane u igri i onda se srušio, ostao je da leži na terenu što je zabrinulo sve.

Ovako je to izgledalo:

Lkekari su odmah utrčali, brzo su mu ukazali pomoć i jasno stavili do znanja klupi gostiju da je izmkena neophodna i da ne treba rizikovati. Umkesto njega ušao je Mustafa Mujezinović, a svi su odahnuli kada su vidkeli da je ustao i da je uz pomoć lkekara otišao van terena. Što se Mitra tiče, on će 5. avgusta napuniti 20 godina, a prije Novog Pazara igrao je za Vojvodinu i Čukarički, dok je za mladu reprezentaciju Srbije (do 17 godina) odigrao 14 mečeva.

Pogledajte i snimak povrede:

