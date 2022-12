Od legende spskog fudbala Siniše Mihajlovića opraštaju se prijatelji na stadionu Crvene zvezde.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarni fudbaler Siniša Mihajlović napustio nas je u petak u 54. godini, poslije duge i teške bolesti. Proslavljeni sportista biće sahranjen u ponedjeljak u Rimu, dok je njegov nekadašnji klub Crvena zvezda, u kome je ostavio dubok trag i bio dio tima koji je 1991. godine postao prvak Evrope i svijeta, tim povodom danas organizovao komemoraciju.

Stotine velikih sportista, sportskih radnika i prijatelja došli su na "Marakanu" kako bi odali posljednju poštu Mihajloviću, a osim legendi Crvene zvezde tu su bili i ljudi iz Partizana, što dovoljno govori koliko je Mihajlović bio veliki.

"Ovo je težak dan, jedan od najtužnijih i najtežih. Opraštamo se od prijatelja, brata... Opraštamo se od Siniše Mihajlovića, jedne od najvećih ličnosti koje je Crvena zvezda imala u istoriji. Još na početku karijere si se upisao u besmrtnu listu legendi svog voljenih kluba. Pamtićemo te kao veselog dječaka koji je izrastao u čovjeka velikog srca. To smo se sto puta uvjerili. Otišao si prerano, ali si toliko učinio za svog života da će generacije tvojih potomaka biti ponosni. I mi smo ponosni jer smo te imali za prijatelja i jer si bio dio Crvene zvezde. Ostaje mi samo da se poklonim i kažemo jedno veliko hvala. Neka mu je vječna slava i hvala", rekao je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

Vidi opis CRVENA ZVEZDA SE OPROSTILA OD MIHE! Džajić se slomio tokom govora, došli i Partizanovci - "Otišao si prerano" (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 26 / 26

"Ohrabrila me je njegova izjava da 'ova bolest i ne zna s kime je ušla ukoštac'... Znači ušla je sa borcem i on je takav bio, vjerovao je da će je savladati, ali nije mogao da se izbori sa time. Moraću da ponovim nekoliko riječi da ne bih dalje ovako emotivno razgovarao", rekao je Džajić na ivici suza.

Izvor: YouTube/Zvezda TV/Printscreen

"Kada smo razmišljali o Mihi, bio je jedan udarac sa 40 metara od gola, vidim da mladić šutira položaj da šutira. Okrenuo sam se prema Ljupku i rekao 'neće valjda'. Šutnuo je tako da je naš golman jedva odbranio. Onda sam razgovarao sa Ljupkom i prva utakmica u prvenstvu bila je protiv Vojvodine. Dogovorio sam se sa Ljupkom da ga pozove da dođe kod nas i da malo popričamo. Pitam ga hoćeš u Zvezdu? Kao iz topa kaže - DA. I tako je bilo. Za to kratko vrijeme koje je proveo u Zvezdi, a njegov doprinos je bio ogroman. BIo je prznica sa velikim srcem, nije volio da gubi ni na treningu, pa sam govorio i trenerima da ne ulazi u sukob sa igračima. Ne voli čovjek", dodao je Džajić i rekao da će zauvijek ostati u pamćenju.

Obratio se i njegov nekadašnji saigrač iz Crvene zvezde Dragiša Binić, s kojim je bio cimer u godini kada su crveno-bijeli postali prvaci svijeta, podsjećajući koliko je veliki igrač.

"I dan-danas sam u nevjerici da smo izgubili takvog čovjeka. Samo je želio da pobijedi i uvijek je bio vedrog duha, raspoložen... Siniša, ja sam mislio da ćeš se izboriti i protiv ove bolesti, učinio si sve za naš fudbal i vidjeli ste kako je odreagovala svjetska javnost i tek sad vidimo kakvog smo čovjeka imali sve ove godine. Za junakom se ne plače i neka mu je vječna slava i hvala", rekao je Dragiša Binić.

Pogledajte 00:26 Poslednji aplauz za Sinišu Mihajlovića Izvor: MONDO/Stefan Stojanović Izvor: MONDO/Stefan Stojanović

Pogledajte kako izgleda oproštaj od Siniše Mihajlovića ispred stadiona "Rajko Mitić", a podsjetimo da u muzeju kluba građani mogu da se upišu u knjigu žalosti. Danas je to učinio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Bio sam jedan od onih koji je navijao za njega, ne samo preko malih ekrana, već na svakoj utakmici širom bivše Jugoslavije i inostranstva. On je dio života te moje, nešto starije generacije i jedan od ljudi koje su svi voljeli. Bio je čovjek ogrmonog srca i hrabrosti, i čovjek koji je volio i Zvezdu i Srbiju i srpski narod, i zato je ovolika tuga kod ljudi. Život je takav da neki ljudi odu, ali bez obzira što fizički nisu tu, oni nas suštinski nikad ne napuste, jer njegovi golovi, borba i trenerski dio posla ostaće u srcima mnogih. Nije to patetika, ali ne možete da zamislite Marakanu bez Sinišinog slobodnjaka, kornera, centrašuteva, pa i u reprezentaciji onih najvažnijih kada smo igrali 2:2 na Maksimiru. Mnogo radosti je donosio, o utakmici protiv Bajerna da ne pričam. Čovjek je koji je zadužio Zvezdu i Srbiju i hvala mu za sve što je učinio. Sreo sam ga nekoliko puta u životu i razgovarali smo i to je čovjek nevjerovatne spontanosti i iskrenosti. To je nešto što se rijetko sreće i ne zaboravlja. Bio je siguran u sebe, pun samopouzdanja, a tako je i igrao fudbal, zato smo svi vjerovali u njega. Ne mogu da ga zaboravim, kao ni neke druge velikane, ali svakako je Siniša jedan od onih koji zauvijek ostaje u srcima. Vidim da su neki pokrenuli inicijativu da nacionalni stadion dobije njegovo ime... Neki ljudi će odlučivati o tome, ali nije loša ideja", rekao je Vučić.