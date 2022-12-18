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Održana ceremonija zatvaranja Mundijala u Kataru (FOTO)

Održana ceremonija zatvaranja Mundijala u Kataru (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Prije finalne utakmice Svjetskog prvenstva u Dohi je održana ceremonija zatvaranja.

Ceremonija zatvaranja Mundijala u Kataru FOTO Izvor: Anadolija/Erçin Ertürk

U nedjelju je održana ceremonija zatvaranja Svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine čiji je domaćin Katar.

Nakon maratona od 63 utakmice koji je trajao 28 dana, službena ceremonija zatvaranja održana je na stadionu "Lusail" prije finalne utakmice između Argentine i Francuske, prenijela je agencija "Anadolija".

Ceremonija zatvaranja, koja je započela u 16.30 sati na stadionu kapaciteta 88.000 sjedećih mjesta, trajala je 15 minuta kako bi se igrači zagrijali prije finalne borbe i pripreme za meč.

Na ceremoniji, čiji je moto bio "izgraditi most između razlika", glavna zvijezda bio je nigerijsko-američki muzičar Davido koji je izveo pjesmu “Hayya Hayya (Better Together)”, jednu od pjesama koje su predstavljene kao dio soundtracka ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Takođe je na sceni bila i indijska glumica i pjevačica Nora Fatehi, sa pjesmom “Light the Sky”.


(mondo.ba)

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Tagovi

Mundijal 2022

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