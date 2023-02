GLEDAM SAMO SVOJU EKIPU - GDJE GOD SAM RADIO! Marinović zna recept protiv Rudara: Najbitnije je kako će Borac izgledati!

Krajiški derbi daće jednog putnika u četvrtfinale Kupa BiH.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Tromjesečna pauza na bh. fudbalskim terenima je završena – predstojećeg vikenda počinje proljećna polusezona, a za početak će ljubitelji fudbala uživati u osam mečeva osmine finala Kupa BiH.

Banjalučki Borac će u ovoj fazi takmičenja odmjeriti snage sa prijedorskim Rudarom, a pobjednik ovog duela naći će se u žrijebu za četvrtfinale, koji je zakazan za 21. februar.

Sutra će se Rudar Prijedor i Borac sastati u Kupu BiH prvi put još od oktobra 2014. godine. I tada su se dva tima srela u osmini finala, ali u dvomeču, a Borac je ukupnim rezultatom 6:2 izborio nastup među osam najboljih timova. Zanimljivo, i tada je na klupi "Velikana iz Platonove" kao trener sjedio Vinko Marinović.

"Kroz pripremni period, mogu da budem zadovoljan načinom kako smo sve odradili. Igrači su dosta dobro radili i sada je pred nama polusezona i naravno da su svi motivisani i željni da ovu prvu utakmicu odigraju što bolje i kvalitetnije. Čeka nas krajiški derbi, očekujem da ono što smo radili i igrali prebacimo sutra na utakmicu, da odigramo onako kako smo to radili u pripremnom periodu. Što se tiče Rudara, znamo da su ekipa koja je dobila novog trenera i da će sigurno biti motivisani i ući sa jednom dobrom energijom. Međutim, i mi smo spremni za ovu utakmicu i očekujem da odigramo jedan dobar meč i plasiramo se u naredno kolo", rekao je Marinović na početku redovnog obraćanja "sedmoj sili".

Veliki hendipek za njegov tim biće izostanak Benjamina Tatara, koji vuče povredu zadnje lože od početka priprema u Antaliji.

"Na Tatara ne možemo da računamo s obzirom na to da je bio povrijeđen još od utakmice sa Dinamom iz Moskve. I on, međutim, polako ulazi u trenažni proces tako da će od sljedeće nedjelje biti sa ekipom. Svi ostali su tu, vidjećemo kakvo je još stanje sa Kulašinom, ali mislim da će i on biti spreman za sutrašnju utakmicu, vidjećemo u kojoj mjeri."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Borčevi rivali za plasman na evropsku scenu znatno su se pojačali pred nastavak sezone. Željezničar i Sarajevo su, prije svega, bili veoma aktivni na fudbalskoj pijaci – koliko bi to moglo da skine pritisak sa Borca i nametne ga rivalima?

"Znamo da su se sve ekipe pojačale, međutim ja uvijek gledam svoju ekipu, gdje god sam radio. Nama je najbitnije da mi izgledamo onako kako mi želimo, to je prva stvar. U proljećnom dijelu je veoma bitno kako ćete ga otvoriti, a kasnije kako ćete da odigrati jer je po meni mnogo teže nego taj jesenji dio. Vidjećemo kako će i te ekipe igrati, ali ono što je meni bitno jeste kako ćemo mi igrati i kako će moja ekipa izgledati."

S obzirom na povoljne vremenske prilike i termin odigravanja utakmice (13.00), očekuje se odličan fudbalski ambijent.

"Te utakmice su uvijek teške i zanimljive, daju jednu posebnu draž. Tri mjeseca nije bilo fudbala, tako da je za očekivanje da bude i publike. Očekuje se i fino vrijeme, nadam se da će i uslovi na terenu biti zadovoljavajući, tako da možemo da očekujemo jednu dobru utakmicu."

U zimskoj pauzi je za novog trenera Rudar Prijedora imenovan mladi stručnjak Bojan Krulj (1988.), kojem je prošle godine sa IMT-om "za dlaku" izmakao nastup u Superligi Srbije.

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Pod komandom Krulja, tim iz Beograda je igrao u baražu za plasman u eliti protiv Novog Pazara, koji je zahvaljujući većem broju pogodaka u gostima zadržao superligaški status.

Odlični rezultati na klupi IMT-a preporučili su Prijedorčanima Krulja, koji će na debiju protiv favorizovanog rivala imati veliku želju da se dokaže.

"Nisam uspio toliko da pratim dok je bio u Srbiji. Vidio sam i da je radio sa Bratislavom Živkovićem, koji je igrao i sa mnom. Svaki trener pokušava nešto svoje da prenese na ekipu i neke svoje zamisli, tako da će i on pokušati neke stvari koje su radili kroz pripremni period da prenese na utakmicu. Spremićemo se, imamo i mi nekih stvari koje smo gledali, tako da ćemo se za to sigurno dobro pripremiti."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Krilni napadač Borca Obren Cvijanović podvukao je da svi igrači nestrpljivo dočekuju proljećnu polusezonu.

"Mislim da smo svi željni novih utakmica i dokazivanja. Ispred nas je utakmica Kupa BiH protiv Rudara, očekujem da budu jako motivisani, pogotovo što igraju na domaćem terenu. Sa druge strane, mi smo vođeni dobrim radom u pripremnom periodu. Imamo pravo da se nadamo dobroj igri i pozitivnom rezultatu. Siguran sam da će svaki igrač koji sutra izađe na teren dati sve od sebe da do toga i dođe. Atmosfera u ekipi je sjajna i mislim da ćemo odigrati dobru i kvalitetnu utakmicu i da ćemo proći dalje", istakao je Cvijanović.

Kup BiH – osmina finala

Subota

Rudar Prijedor– Borac (13.00)

Zvijezda (Gradačac) – Rudar (Kakanj) (14.00)

Željezničar – Leotar (16.00)

Velež – Posušje (18.30)

Nedjelja:

Zrinjski – Laktaši (13.00)

Sloboda (Tuzla) – Sloga Meridian (14.00)

Čelik – Radnik (16.00)

Široki Brijeg – Tuzla siti (18.30)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!