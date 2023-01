Loše vijesti iz Antalije: Tatar povrijeđen, van stroja par sedmica!

Trener Vinko Marinović potvrdio da povreda Benjamina Tatara ipak nije bezazlena, ali vjeruje da će se krilni napadač oporaviti i brže nego što se očekuje.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac ostavio je dobar utisak protiv Dinama iz Moskve u nedjelju, a više od poraza 3:2 zabrinula je povreda Benjamina Tatara praktično na samom početku meča.

Krilni igrač Borca uhvatio se za zadnju ložu požalio se na povredu nakon jednog duela sa protivnikom, a onda morao da napusti teren poslije manje od pola sata igre.

Nadali su svi da je riječ o nešto lakšoj povredi, ali nakon urađenih detaljnih ljekarskih pregleda, utvrđeno je da se radi o ozbiljnijoj povredi zbog koje će pauzirati tri,četiri sedmice.

„Jedino nešto sa utakmice protiv Dinama što je loša vijest je da je Tatar povrijeđen i da će biti van ekipe tri do četiri sedmice. Očekujemo da će se vratiti nakon tog vremena. To je jedina loša vijest, ali naša medicinska ekipa i kondicioni treneri koji rade s njim već od danas daće sve od sebe da to bude što prije. Poznavajući njega znam da će se možda i brže oporaviti jer on je takve konsitucije i dosad nije ni imao povreda“, potvrdio nam je trener Borca Vinko Marinović.

On je zadovoljan izdanjem svoje ekipe i još jednom je ponovio da je protiv Moskovljana vidio dosta dobrih stvari.

„Sve u svemu možemo biti zaista zadovoljni. Naravno mi nastavljamo da radimo na stvarima koje nisu bile dobre, a ove ćemo usavršavati. Imaćemo utakmice i vidjeti koliko smo napredovali, ali mogu da budem zadovoljan odnosom i pristupom igrača, sve su odradili maksimalno i nadam se da će tako nastaviti i dalje ovdje, a onda i po dolasku kući i u prvenstvu“.

Sljedeći test biće danski Vejle, koja bi trebalo da je fizički prilično snažna ekipa.

„Svako igra onoliko koliko mu protivnik dozvoli. Vidjećemo kako će biti sa Dancima, ali imaćemo jednu različitu ekipu što je svakako dobro, da igrači osjete različit stil igre, jer nam je to sve potrebno. Ovo su pripremne utakmice, vidjećemo na koji način ćemo da odigamo, ko će da igra, imamo dosta igrača, cilj nam je da ih što više bude u konkurenciji za tim, da se i oni bore za svoje mjesto. Potom imamo još dvije utakmice gdje ćemo dati priliku svima po 90 minuta, svi će da dobiju priliku i nadam se da će da ju iskoriste“.

Dok je Borac u Antaliji, tu je još nekoliko bh. premijerligaša, neki su stigli praktično u isto vrijeme, neki tek dolaze. Dosta ekipa promijenilo je ekipe i sada se spremaju sa borbu u Premijer ligi BIH, a Marinović je fokusiran na svoju ekipu, iako pomalo i prikuplja informacije o rivalima.

„Pratim koliko imam vremena, više i uvijek volim da se bavim svojim igračima. Nešto i čujem, ali se više brinem o svojoj ekipi“, zaključio je Marinović.