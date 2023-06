Pranjić nakon neuspjeha u Slobodi: Ljudi u BiH zadovoljavaju se nečim što meni nije jasno, mnogo toga mora da se mijenja

Mladi hrvatski stručnjak po odlasku iz Tuzle poručio je da se u BiH fudbal gleda na jedan poseban način, koji njemu nije jasan, ali tek kada se izađe na međunarodnu scenu, jasno se vidi ko je ko.

Izvor: YouTube/Mikromreža

Danijel Pranjić nije se dugo zadržao u bh. fudbalu. Hrvatski stručnjak doveden je na kormilo Slobode sa ciljem da zadrži Tuzlake u m:tel Premijer ligi BiH, ali u tome nije uspio.

U narednoj sezoni Slobodu nećemo gledati u društvu najboljih, a Pranjić se do sada nije oglašavao o svemu što se dešavalo na "Tušnju" u finišu i po završetku sezone.

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske tokom vikenda odigrao je posljednju utakmicu u rodnoj Orahovici, nakon čega je imao šta da kaže o Slobodi i fudbalu u BiH, a dotakao se i reprezentacije i debakla "zmajeva" u Zenici protiv Luksemburga u kvalifikacijama za EURO 2024.

"Mnogo toga treba promijeniti. Da krenemo od posljednje utakmice, koju je BiH izgubila kod kuće od Luksemburga. Ljudi se zadovoljavaju fudbalom na način koji ja još uvijek nisam uspio da shvatim zašto je to tako i onda dođeš u Evropu i vidiš gdje si i šta si. Treba mijenjati, od organizacije, uslova, koji jesu bolji nego ranije... To je duboka priča koju bi trebalo analizirati cijeli dan i noć i opet ne bismo došli do zaključka", rekao je Pranjić u razgovoru za Mikromrežu.

Kako je istakao, nije želio da se oglašava sve do sada, jer mu se nije svidio način na koji je završena sezona, a njegov sad već bivši klub morao u niži rang.

"Poslije ispadanja Slobode nisam dao nijednu izjavu za medije, jer kad sam vidio kakav se sve prljavi veš iznosi, rekao sam: 'OK, ja sam pobjednik, jer nisam pristao da učestvujem u takvim radnjama.' Iako je bilo teško sve to preživjeti. Bio sam sa igračima 24 časa dnevno, pokušavao sa njima, ali bilo je predodređeno da ispadnemo. To je ono što boli. Znam kako sam radio u Tuzli, ali tvoj pošten rad iz milion razloga nije mogao biti naplaćen. Pogledajte samo posljednje kolo sezone i sve će vam biti jasno", rekao je Pranjić, čiji status do sada nije bio potpuno poznat.

Hrvatski stručnjak, koji je tek na početku karijere i u procesu je dobijanja PRO licence, zbog čega nije mogao ni da sjedi na klupi Tuzlaka, istakao je da je želio da ostane u Slobodi, ali sve se završilo na tome - želji.

"Poslije utakmice protiv Željezničara rekao sam Upravi da želim ostati, ali nakon te utakmice Uprave više nije bilo. Niko nije ostao u klubu, nisam imao s kim razgovarati i dan-danas nisam ni sa kim pričao", dodao je Pranjić, naglasivši da ima nekoliko ponuda za nastavak karijere, ali da treba dobro da razmisli na čiju klupu će sjesti u budućnosti.

Podsjetimo, nekadašnji predsjednik Azmir Husić vratio se u Slobodu i svi u Tuzli vjeruju da će konačno doći bolji dani za klub koji će naredne sezone morati da nastupa u m:tel Prvoj ligi Federacije BiH.

