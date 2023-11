Fudbalski savez Bugarske se oglasio - evo šta će biti sa utakmicom protiv Mađarske!

Završena je "sapunica" koja je ugrozila fudbal u čitavoj zemlji!

Fudbalske reprezentacije Bugarske i Mađarske igraće u četvrtak 16. novembra od 19 časova utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo na stadionu "Vasil Levski" u Sofiji! To je definitivna odluka nakon što je danima postojala tenzija oko namjere tamošnjeg saveza da meč preseli u Plovdiv, na stadion "Hristo Botev" koji je u rekonstrukciji i na kojem ne bi bilo gledalaca.

U utorak u podne ozvaničeno je da će meč biti odigran u glavnom gradu Bugarske, ali bez gledalaca, dok u tamošnjem savezu strahuju za bezbjednost odigravanja utakmice zbog nezadovoljnih navijača jer je Bugarska podbacila i u ovim kvalifikacijama i u šest utakmica nije ostvarila pobjedu, već je osvojila samo dva boda.

Odluku o selidbi u Plovdiv "kočilo" je i "Ne" tamošnjih lokalnih vlasti, uz objašnjenje da se na stadionu vrše radovi, pa je danima rješenje ostalo u vazduhu, a koliko je komplikovana situacija dokazuje i to da je i u momentu objavljivanja ove vijesti na sajtu UEFA kao domaćin meča prijavljen stadion Boteva. U toj tenziji bilo je nagađanja i da meč neće biti ni odigran i to bi sigurno izazvalo ogroman skandal pred evropskom "kućom fudbala" (UEFA), što bi za sobom povuklo i oštre kazne i isključenje Bugarske iz nekog od predstojećih takmičenja. Ipak, na kraju će definitivno biti odigran na "Vasilu Levskom".

Poslije meča protiv Mađarske, Bugari će doći u Srbiju da se oproste od borbe za EURO u meču na stadionu Dubočice u Leskovcu (nedjelja, 19. novembar). U toj utakmici reprezentaciji Srbije će za plasman biti dovoljan samo bod protiv "otpisanog" protivnika, koji se suočava sa velikom tenzijom u fudbalskoj zajednici. Odlukom UEFA, Srbija je kažnjena i na stadionu u Leskovcu neće biti odraslih navijača, već samo djece.

Najslikovitiji opis trenutne situacije dao je predsjednik bugarskog kluba Slavija iz Sofije Venceslav Stefanov.

"Za mene je utakmica reprezentacije bez publike nešto neozbiljno. Najbolje bugarske fudbalere mora da podržava publika, a ovo je nepoštovanje i prema Ilianu Ilievu. Bez publike je kao da sam legneš u krevet. Već sam rekao, bugarska reprezentacija bi trebalo da igra u Sofiji. To nije vašarska mečka da je vozite po zemlji. Ako se stigne do sankcija za bugarski fudbal, žalna mu majka Fudbalskog saveza. Ima tamo pametnih ljudi, neko da lupi rukom o sto i da nađe rješenje... A, možete li da zamislite kako je fudbalerima? Okupljaju se, a ne zna se da li će biti meča", rekao je on za sportal.bg.

