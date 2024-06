"Zovu sa svih strana, pa i Zvezda!" Sve o transferu bisera srpskog fudbala na "Marakanu": Ima 17 godina, shvatite!

Crvena zvezda je zainteresovana za najveće talente srpskog fudbala iz redova Čukaričkog.

Čukarički je prošlu sezonu završio na šestom mjestu na tabeli i ostao je bez Evrope, što nije zadovoljilo ambicije ekipe. Sada se povodom toga oglasio sportski direktor Brđana Vladimir Matijašević i otkrio da će nakon dovođenja pojačanja

"Po mom mišljenju Čukarički svake godine treba da se bori za Evropu. Ove godine malo nam je nedostajalo da u tome uspijemo, ali je dosta toga uticalo sa promjenama trenera. Ne bih da komentarišem da li smo sa nekim promašili ili pogodili. Nama bi Evropa u narednoj sezoni donela zagarantovanih 400.000, ako se prođe još jedno kolo 800.000 evra… Od toga pola potrošite na putovanja. Ali, sezona nije uspješna, s obzirom na to da Čukarički nije izašao u Evropu. Jednostavno, Čukarički je klub koji mora da živi od prodaje igrača. Naš budžet je pet-šest miliona i to moramo da napravimo na taj način. Zlonamerni ljudi pričaju svašta, da prodajemo za milion, dva, tri… Pa, neka oni prodaju, volio bih da vidim koji to klubovi uspevaju non-stop da prodaju igrače za te iznose. Sezona svakako jeste uspješna po izbacivanju mladih igrača i sigurno je da ćemo nastaviti taj trend", naglasio je Vladimir Matijašević.

Dolazi do razlaza sa starijom gardom igrača, otići će neki koji su jako dugo tu. "Ugovori su istekli dvojici iskusnih golmana, Filipoviću i Beliću. Za rad sa golmanima zadužen je Oliver Kovačević. Adžić je u potrazi za inostranim transferom. Luka Stojanović je, slobodno mogu da kažem, naše dete. Sporazumno smo raskinuli ugovor, vukao je povredu, sada se vraća i traži klub u kojem će stabilno odigrati sezonu. Većina njih je imala neke opcije. Ima interesovanja za Sisoka, Kovača… Imamo konkretnu ponudu za Tošića, na njemu je da li će da prihvati. Priča se i oko Ivanovića, ali moramo da gledamo i ko će od njih da ostane u klubu."

Igor Miladinović je jedan od mladih momaka koji su iskoristili šansu na Banovom brdu, a pričalo se da je Crvena zvezda zainteresovana za njega. Postoji interesovanje sa "Marakane", ali ne za njega!

"Imamo jednu konkretnu ponudu za Miladinovića, ostalo su interesovanja. Pisalo se o prelasku u Crvenu zvezdu, nismo uopšte pričali oko toga, to su dezinformacije. Rekao sam već, njegova cijena nije ta o kojoj se pisalo, nego je svakako veća. Držaćemo se naše strategije, moramo da napravimo naš budžet u prelaznom roku, ovom ljetnem i potom zimskom i da igrači budu mirni. Najbitnije nam je to, ne finansira nas ni država niti bilo ko sa strane, sami sebe izdržavamo. U današnje vrijeme sigurno nijedan vlasnik neće davati po nekoliko miliona da bi se sa nečim igrao. Živimo od prodaje igrača i tako moramo i da nastavimo", rekao je Matijašević, pa se dotakao situacije sa još jednim biserom Mihajlom Cvetkovićem!

"To dijete je u Čukarički došlo sa devet godina. I o njemu se svašta priča, da je bilo nesuglasica, ko zna čega… Dali smo mu šansu sa 16 i po godina, on je tu šansu iskoristio. Imao sam sastanak sa njim prije tri dana, njegova želja je da ostane u klubu, da se iz ovog kluba proda. Da li će se desiti Crvena zvezda ili neki drugi klub? Morate da shvatite da ima 17 i po godina, u januaru puni 18. On prije toga i ne može da ode u inostranstvo, može eventualno da potpiše neki predugovor. Za njega ima interesovanja zaista sa svih strana. Iskreno, pričao sam sa ljudima iz Zvezde, u jednom razgovoru. Kazao sam im, ako Cvetković bude odlučio da ide u Zvezdu, sješćemo da pričamo. Svakako, on će i sa svojom porodicom vidjeti šta je najbolje. On je igrač Čukaričkog, u narednim mjesecima vidjećemo šta će se dogoditi. Ljudi svašta pišu… Istina je da smo ranije imali ponudu za njega, ali nije bilo nikakvog ucjenjivanja, sve nesuglasice su riješene. Klub je stao iza igrača, Mihajlo igra u Čukaričkom, igrao je i na Evropskom prvenstvu. Bio je povrijeđen na početku proljećnog dijela sezone, poslie je bio u kombinaciji za svaku utakmicu. Veliki je talenat, shodno tome imaće prednost, to je normalno. Mora i da nastavi da se zalaže, ali profesionalac je i izuzetno dobro dijete. I ako ostane kod nas i ako ode, biće to velika karijera, on je budućnost srpskog fudbala."

Prva dva pojačanja, golman Nikola Mirković i bek Miloš Cvetković, iza sebe imaju sjajne sezone u vojim klubovima, dovedeni su da iskustvom pomognu ekipi.

"Doveli smo igrače koji mogu da nam pomognu, iskusnog golmana, kao i Cvetkovića koji pokriva pozicije desnog i lijevog beka. Znam ga još dok smo sarađivali u Napretku, doveo sam ga tada u Kruševac. Biće nam značajan i za svlačionicu, moramo da obratimo pažnju i na taj aspekt", istakao je on.