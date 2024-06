Da li Zlatko Dalić ostaje selektor Hrvatske?

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić održao je konferenciju za štampu nakon šokantnog remija protiv Italije (1:1), koji je "kockaste" miljama udaljio od osmine finala EURO 2024.

Izvor: Profimedia

Poslije pogotka Matije Zakanjija u 98. minutu, Hrvatskoj je još ostala teorija da se može domoći nokaut faze u Njemačkoj.

Dan nakon remija u Lajpcigu, hrvatski selektor je na press konferenciji između ostalih dobio pitanje da li će ostati na klupi.

"Mislio sam da me ništa neće pokolebati na mom životnom putu. Ja potpuno preuzimam odgovornost za ovo, ja sam selektor, ja određujem igrače i odgovornost je samo moja. Zato kažem da me neće ništa pokolebati. Neću tražiti ni u čemu alibi, da je neko kriv, sve sam ja napravio, zajedno s mojim stručnim štabom. Odgovornost je moja. Nakon ne znam koliko uspjeha došao je neuspjeh. Kako sam se znao nositi s uspjesima i nositi se sa svime tako ću se nositi i s neuspjehom. Nije vrijeme da razmišljam šta ću i kako oko reprezentacije. Samo kažem da neću tražiti alibi", rekao je Dalić.

Potom se osvrnuo i na dijeljenje pravde Holanđanina Danija Makelija, koji je prema njegovom mišljenju namjerno poslan od UEFA i FIFA da "zakine" Hrvatsku.

"Neću preskočiti sudiju utakmice, ali nije on kriv. Mi smo sve imali u svojim rukama, primili smo golove u 95. i 98. minutu. No, on nije slučajno poslan na tu utakmicu. Cijelu utakmicu nas je zakidao, a kulminacija je bila tih osam minuta nadoknade. Italija bi išla dalje i s tri boda, ali Hrvatska ide na Portugal i to je ta priča. Niste me podržali, ali ja kažem da su tu UEFA i FIFA i to je činjenica. Ne mogu se oteti tom utisku. Bilo je šest zamjena, dakle tri minuta maksimalno. I bio je VAR minut, a on stavi osam. Ali, opet, nije on kriv što mi ne spriječimo taj gol i što ne zabijemo onu kontru koju smo imali. Sve je bilo u našim rukama. Puno stvari se poklopilo, nismo uspjeli i žao mi je", rekao je Dalić, a prenijeli hrvatski mediji.