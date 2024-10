Jović nije slučajno bio u Real Madridu! Španci htjeli od Piksija da čuju šta se događa sa Lukom

Napadač reprezentacije i njegova loša forma bili su tema konferencije Dragana Stojkovića Piksija u Kordobi, pred meč Španija - Srbija.

Izvor: MN PRESS

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković samouvjereno je poručio Špancima u Kordobi: "Došli smo da pobijedimo, to je najbolji način!"

Uoči meča 4. kola Lige nacija na stadionu "Novi arhanđel", španski novinari predstavili su Srbiju kao tim koji se pobjedom protiv Švajcarske potpuno vratio u borbu za 2. poziciju na tabeli, jer ima četiri osvojena boda dok su ispred njega Španija sa sedam i Danska sa šest.

Prvi bod u Ligi nacija Srbija je osvojila remijem protiv Španije 0:0 na Marakani. "Priča se o tom meču u Beogradu. Imali smo tada dobru defanzivnu ideju, ali bila je i iznuđena, s obzirom na kvalitet Španije. To otvara način na koji se igra protiv nje, ali to nije jedini način na koji možete da se suprotstavite Španiji. Imamo mnogo problema sa povredama, i jedni i drugi, ne znam kakva će biti utakmica, vidjećemo", kazao je Stojković.

"Cilj nam je da napredujemo. Problemi su problem koji imaju svi, događa se Španiji, događa se i nama. Nisam zabrinut za Špance, jer su oni velika fudbalska nacija. Siguran sam da ti problemi neće uticati na njihov kvalitet. Ovdje smo da pobijedimo, a to je najbolji način. Povratili smo samopouzdanje i uradićemo sve što možemo da budemo dobri. Ne pokazujem euforije poslije pobjeda, niti depresiju poslije poraza."

Bio je upitan i za Luku Jovića, rezervnog napadača Srbije i nekadašnjeg centarfora Real Madrida koji je sada skrajnut i u Milanu i ima velike probleme sa samopouzdanjem i formom. Da ih nema, dao bi gol i Španiji na "Marakani" iz zicer-situacije i bar jedan iz dvije velike šanse protiv Švajcarske u Leskovcu.

"On je izuzetno kvalitetan igrač. Nije slučajno bio u Madridu. Njegov kvalitet je veoma visok. Nije imao sreću pred golom, ali to je život napadača. Ne znam da li će igrati 90 minuta, ali on je veoma važan igrač za nas, bez obzira na to da li je u startnoj postavi ili nije. Veoma sam zadovoljan sa njim. Siguran sam da će golovi početi da dolaze kada ih bude najmanje očekivao", ohrabrio je Piksi svog napadača.

Da li će biti promjena u odnosu na sastav Srbije protiv Švajcarske? "Razmišljamo kako da osvježimo tim", rekao je Piksi, koji sigurno neće moći da računa na povrijeđenog Sašu Lukića.

Piksijeva ideja u Španiji je jednostavna. "Hoćemo da budemo tim koji se ne predaje. Moramo da tako pristupamo. Rezultat dođe ili ne, ali obaveza je da dajemo sve za svoju zemlju. I s obzirom na to, srećan sam na kakvom smo trenutno putu. Zavisimo sami od sebe što se tiče tabele, a prva tri kola u grupi bila su veoma dobra za nas, iako je u Kopenhagenu trebalo da odigramo bolje", kazao je Stojković.

Duel Španija - Srbija počeće u utorak u 20.45 časova.