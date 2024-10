Husref Musemić najavio žalbu na suspenziju: Cijeli život se borim za pravdu, ovo je istina!

Trener Igmana Husref Musemić prokomentarisao je incidente u Mostaru, koji su doveli do njegove šestomjesečne suspenzije iz bosanskohercegovačkog fudbala.

Disciplinska komisija FS BiH kaznila je šefa struke Igmana Husrefa Musemićasuspenzijom od pola godine i novčanom kaznom od 3.000 KM zbog ponašanja nakon poraza od Zrinjskog (7:1) u Mostaru.

Musemić je psovao i vrijeđao Admira Šehovića, kontrolora suđenja, što je rezultiralo sankcijama od strane FS BiH, ali i podrškom fudbalera Radnika iz Bijeljine Mirzada Mehanovića.

Sad se nekadašnji fudbaler Crvene zvezde oglasio na sarajevskom portalu "Sport 1" i ispričao svoju veriju događaja iz Mostara.

"Puno stvari se posljednjih dana dešavalo, pa smatram da kao akter dešavanja trebam reći i svoju stranu priče. Ne iz razloga da se pravdam ili da se nekoga bojim, nego jednostavno da bi ljudi koji prate fudbal, mogli imati potpunu sliku. Ako uzmemo redom sva dešavanja iz Mostara, koja su kulminirala poslije susreta moram istaći sljedeće. Prvi žuti karton dobijam navodno radi povrede tehničkog prostora. Ništa uradio nisam da bih bio sankcionisan, ali iako sam tražio objašnjenje nisam ga dobio. Nakon što je igrač mog tima Almir Bekić dobio drugi žuti odnosno crveni karton, prišao sam kako bih prekinuo raspravu sa sudijom, pozvao Bekića da napusti teren, a igračima sugerisao da se postave u odbranu. Sudija mi prilazi i daje mi drugi žuti odnosno crveni karton zbog navodnog vrijeđanja. To nije istina i iza toga stojim. Istina je da sam mu uputio psovke kasnije, kao i posmatraču suđenja Admiru Šehoviću. To je jedina istina", rekao je Musemić.

Prema njegovim riječima, prihvatio je svoj dio krivice i nije ponosan na izgovoreno, ali je postavio pitanje zbog čega ili koga se sve dešava posljednjih sedmica i mjeseci.

"Na taj potez nisam ponosan i žao mi je što sam to uradio na takav način, ali jednostavno se dosta toga nakupilo, ne samo u ovom susretu, nego i u utakmicama ranije. Sve što radimo postaje besmisleno, jer svako ko me poznaje, zna da sam ja čovjek koji se cijeli život bori za pravdu, pogotovo u fudbalu. Ponavljam, ja jesam pogrešno reagovao, ali ja svojim postupcima nisam inicirao sve što se dešavalo, pa je sve kasnije došlo kao posljedica".

"Postavlja se pitanje zbog koga ili čega mi sve ovo radimo? Imaju li ljudi koji donose ovakve odluke predstavu o tome koliko porodica ovisi o rezultatu, koliko je potrebno truda, rada, novca koji neko ulaže, da bi se ostvario rezultatski cilj? Kome sve ovo treba?", dodao je Musemić.

Na kraju je istakao da će uputiti žalbu na odluku FS BiH.

"Što se tiče same kazne, neću odustati i žaliću se na odluku Disciplinske komisije FS BiH. Razloga za to ima mnogo, a ako se vratimo u prošlost i sva dešavanja koja su se dogodila, možemo naći uporište za žalbu i da se nadamo pozitivnom rješenju", zaključio je on.

