"Sve je sporno, nemoguće je kako je griješio": Bivši sudija oštro napao arbitra meča Srbija - Danska!

Sudijski analitičar Zdravko Jokić prokomentarisao je rad sudije Cvajera nakon meča Srbija - Danska i nije imao lijepih riječi za njemačkog arbitra.

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je jedan od najboljih mečeva u poslednjih nekoliko godina, ali nije uspjela da savlada Dansku (0:0) u posljednjem kolu grupne faze Lige nacija. Tim Dragana Stojkovića Piksija ostao je tako bez plasmana u četvrtfinale, pa će morati da igra baraž za popunu A diviziju - jedan od razloga za izostanak pobjede je i njemački sudija Feliks Cvajer.

Upravo na njega bio je kivan nekadašnji srpski sudija Zdravko Jokić, koji je u noći između ponedjeljka i utorka analizirao odluke glavnog arbitra. Po Jokićevim riječima bilo je očigledno da Cvajer u Leskovcu nema ujednačen kriterijum prema obje selekcije, a to je pokazao donošenjem niza odluka!

"Moj utisak je da on večeras nije pokazao kvalitete UEFA elitnog sudije. Sudio je osrednje. Ukupna ocjena može da se donese nakon isključenja Pavlovića. Sve odluke su sporne, nije imao dobru namjeru i nemoguće je da sve greške pravite protiv jedne ekipe. Kriterijum nije bio ujednačen. Kod drugog žutog kartona je definitivno pokazao da nije imao ujednačen prilaz objema ekipama", rekao je u emisiji televizije "Arena Sport" sudijski analitičar Zdravko Jokić.

Za početak, Jokić je analizirao situaciju sa samog početka meča, kada su reprezentativci Srbije tražili penal zbog igranja rukom u kaznenom prostoru.

"Imali smo ovakvih situacija. VAR se ne bi javio ni da je dosudio. Odručena ruka, čini tijelo većim i štiti prostor gdje lopta ide. Moglo je doći do dalje igre. On to cijeni kao da nije prekršaj. Bio je dobro postavljen, ali u sumnju dolazi njegovo tumačenje pravila. Kasnije njegove odluke dovode u pitanje ta tumačenja. Često se dosuđuju ovakvi penali. Njemu to večeras nije bila jedina greška. Ne bih to da upoređujem sa mentalitetom njegovog naroda - oni su zanatlije, ne grade igru."

Nekadašnji srpski sudija posebno je komentarisao Cvajerov kriterijum kada je riječ o pokazanim žutim kartonima. U prvom dijelu meča opomenut je Aleksa Terzić i zbog toga će propustiti naredni meč reprezentacije, a samo nekoliko minuta prije odlaska na odmor javnu opomenu zaradio je i Nikola Milenković.

"Terzić je sklopio ruke, nije ništa dobacivao. Može da se svira prekršaj, zaustavljanje obećavajućeg napada, ali tu ima naših igrača koji sjeku napad. Žuti karton se daje za neoprezan start ili za povlačenje. Ovo je mali kontakt, nakon kojeg igrač pada. Nije za žuti karton. Prvo sam mislio da slijedi kriterijum koji je loš, da je karton zbog odgurivanja. Ovdje zanatlijski mentalitet dolazi do izražaja. Odbrambeni igrač kad izlazi visoko gurne loptu sa strane, da bi se vratio na mjesto. Ovo nije bila krađa vremena ili protest zbog odluke sudije. Nije protest, to je odlaganje lopte. Ne šutiranje! U ovakvoj utakmici koja odlučuje on nije pokazao zrelost niti mentalnu sposobnost. Naša dvojica igrača cijeli drugi dio meča igraju sa žutim kartonima. Plašio sam se da Milenković ne dobije drugi žuti", istakao je Jokić.

Na kraju, Zdravko Jokić je prokomentarisao i drugi žuti karton Strahinje Pavlovića. Defanzivac srpskog tima dobio je dvije javne opomene u veoma kratkom roku, u posljednjim minutima meča. Druga je posebno sporna, po Jokićevom mišljenju. Baš ona je uticala na njega da o Cvajeru formira loše mišljenje.

"Da je Strahinja napravio ovaj start kao defanzivac, u odbrani svog tima, ja bih drugačije rekao. Nema ništa, zbog čega bi on dobio karton? Kod mene je to presudilo da kritikujem Cvajera, da govorim kako kriterijum nije ujednačen i ističem kako je imao lošu namjeru prema nama. Ne želim, ali potvrdio je po drugi put. Bio je VAR sudija na utakmici protiv Švajcrske u Rusiji, kada je sudija bio Feliks Brih. Kontinuitet... Nisam očekivao da neko dosledno sprovodi poseban kriterijum prema nama", zaključio je Jokić.

