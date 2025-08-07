logo
U Barseloni ne prestaju skandali: Klub oduzeo traku kapitenu, poznato ko će ga naslijediti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Barselona je morala da oduzme kapitensku traku Mark-Andreu Ter Štegenu

Barselona oduzela kapitensku traku Ter Štegenu Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čini se da Barselona ovog ljeta nema mira. Poslije incidenta na proslavi rođendana koji je izazvao Lamin Jamal, uslijedio je još jedan. Kapiten ovog tima sprečavao je klub da registruje novog čuvara mreže, a to je dovoljan razlog da ekipa iz Katalonije odluči da Mark-Andre Ter Štegen (33) ostane bez trake.

Ter Štegen je izazvao haos zabranivši nadređenima u klubu da dijele informacije o njegovoj povredi leđa. Međutim, taj argument je bio potreban klubu kako bi registrovao novog igrača, u planu je bilo da u tim stigne Đoan Garsija, ali je kapiten sve stopirao. Klub nije imao izbora - povukao je kapitensku traku Ter Štegena nakon što je pokrenuo i disciplinski postupak.

"Klub je u međusobnom dogovoru sa upravom i trenerskim osobljem odlučio privremeno povući njegovu ulogu kapitena prvog tima", navodi se u saopštenju. Dok čitava priča ne dobije epilog, reprezentativac Urugvaja Ronald Arauho biće kapiten ekipe.

Ko je kapiten Barselone?

Ter Štegen je član Barselone od 2014. godine, kada je došao iz Borusije Menhengladbah, a prošlog ljeta je promovisan u klupskog kapitena. Međutim, zbog teške povrede završio je sezonu u septembru. Detalji disciplinskog postupka za sada nisu poznati javnosti.

