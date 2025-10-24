logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Josip Lukačević (41) preminuo poslije moždanog udara: Bivšeg reprezentativca BiH pronašli u svlačionici

Josip Lukačević (41) preminuo poslije moždanog udara: Bivšeg reprezentativca BiH pronašli u svlačionici

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji fudbaler Hajduka, Osijeka i Cibalije Josip Lukačević preminuo je od posledica moždanog udara.

Premionuo Josip Lukačević Izvor: MN PRESS

Tragične vijesti dolaze iz Hrvatske gdje je preminuo Josip Lukačević. Ovaj 41-godišnjak igao je u karijeri  nastupao za Hajduk iz Splita, Cibaliju i Osijek. Preminuo je, kako javljaju hrvatski mediji, od posljedica moždanog udara.

On je u Austriji bio trener kluba Kroacija Salcburg i doživio je moždani udar. Nakon meča su ga igrači pronašli u svlačionici piše hrvatski "Gol". Prebačen je u bolnicu, ali nije uspio da preživi. 

Lukačević je rođen 1983. godine u Brčkom, igrao je na poziciji lijevog krila i deitovao je 2001. godinje u timu Orašja. Već 2005. godine potpisao je za Hajduk, ali je brzo vraćen u BIH u tim Širokog. Nastupao je za Graničar iz Županje i Čelik prije odlaska u Rusiju.

Nakon toga je igrao za Cibaliju i Osijek, a u kasnijoj fazi karijere igrao je za nižerazredne austrijske klubove sve do 2021. godine. Odigrao je jedan meč za selekciju Bosne i Hecegovine. Protiv Azerbejdžana je zamijenio novog šefa struke Radničkog iz Kragujevca Mladena Žižovića. 

Oglasio se Osijek

Izvor: Gent SHKULLAKU / AFP / Profimedia

"Od posljedica moždanog udara, kojega je doživio na fudbalskom terenu, preminuo je 41-godišnji Josip Lukačević, naš bivši prvotimac. Luks je u razdoblju od početka 2010. do kraja 2012. skupio ukupno 46 nastupa za bijelo-plave i pritom postigao dva pogotka uz 5 asistencija. Od svih njegovih utakmica za NK Osijek najčešće se prepričavala situacija iz revanš utakmice finala kupa Hrvatske protiv Dinama iz 2012., kada je Lukačević u 87. minutu bio izvođač kaznenog udarca pri rezultatu 2:1, kog mu je Martin Kelava odbranio.

Posljednji smo se put s Josipom vidjeli na oproštaju od Gradskog vrta 2023., kada je doslovno ushićeno prihvatio poziv da nam se pridruži na nekadašnjem stadionu i ni trenutka nije razmišljao o tomu hoće li se iz Austrije uputiti ka Osijeku, da bi se barem nakratko podružio s bivšim saigračima i prijateljima koje je stekao u gradu na Dravi. Za desetak dana, tačnije 3. novembra, trebao je proslaviti 42. rođendan… Počivao u miru Božjem, a porodici upućujemo iskreno saučešće", piše u saoštenju Osijeka.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC