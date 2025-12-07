Pogledajte kako izgleda kompletan raspored utakmica sa terminima odigravanja na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.
U petak je održan žreb u Vašingtonu i saznali smo sastave grupa na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, dok je sada objavljen i kompletan raspored koji su čekali navijači širom svijeta. FIFA je morala da sprovede ozbiljnu analizu i tek naknadno je izbacila raspored, termine i mjesto odigravanja utakmica, a iako Srbije neće biti na ovom Mundijalu - i nas i te kako zanima kako će se igrati fudbal od Vankuvera do Gvadalahare.
Važno je napomenuti da će se utakmice igrati u čak 14 termina - što i nije iznenađenje ako uzmemo u obzir da se igra u tri države i čak 16 gradova širom SAD, Meksika i Kanade.
Raspored i termini Svjetskog prvenstva 2026: Fudbal u SAD, Meksiku i Kanadi od šest do šest
Utakmice ćemo tako gledati od 18.00 do 6.00 po centralnoevropskom vremenu, a tu su još i termini od 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00. Polufinala će se igrati od 21.00 i 22.00, dok je samo finale u Nju Džerziju zakazano za 19. jula od 21.00.
Raspored grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. u fudbalu
Četvrtak, 11. jun 2026
Meksiko - Južna Afrika (Meksiko Siti, 21:00)
Južna Koreja - Baraž UEFA Put D (Gvadalahara, 04:00)
Petak, 12. jun 2026
Kanada - Baraž UEFA Put A (Toronto, 21:00)
SAD - Paragvaj (Los Anđeles, 02:00)
Subota, 13. jun 2026
Haiti - Škotska (Boston, 03:00)
Australija - Baraž UEFA Put C (Vankuver, 05:00)
Brazil - Maroko (Nju Džerzi, 00:00)
Katar - Švajcarska (San Francisko, 20:00)
Nedelja, 14. jun 2026
Obala Slonovače - Ekvador (Filadelfija, 01:00)
Nemačka - Kurasao (Hjuston, 20:00)
Holandija - Japan (Dalas, 21:00)
Baraž UEFA Put B - Tunis (Monterej, 04:00)
Ponedeljak, 15. jun 2026
Iran - Novi Zeland (Los Anđeles, 02:00)
Belgija - Egipat (Sijetl, 00:00)
Španija - Zelenortska Ostrva (Atlanta, 18:00)
Saudijska Arabija - Urugvaj (Majami, 00:00)
Utorak, 16. jun 2026
Francuska - Senegal (Nju Džerzi, 21:00)
Baraž FIFA 2 - Norveška (Boston, 00:00)
Argentina - Alžir (Kanzas Siti, 04:00)
Austrija - Jordan (San Francisko, 07:00)
Sreda, 17. jun 2026
Gana - Panama (Toronto, 01:00)
Engleska - Hrvatska (Dalas, 21:00)
Portugal - Baraž FIFA 1 (Hjuston, 20:00)
Uzbekistan - Kolumbija (Meksiko, 03:00)
Četvrtak, 18. jun 2026
Baraž UEFA Put D - Južna Afrika (Atlanta, 18:00)
Švajcarska - Baraž UEFA Put A (Los Anđeles, 02:00)
Kanada - Katar (Vankuver, 23:00)
Meksiko - Južna Koreja (Gvadalahara, 03:00)
Petak, 19. jun 2026
Brazil - Haiti (Filadelfija, 03:00)
Škotska - Maroko (Boston, 00:00)
Baraž UEFA Put C - Paragvaj (San Francisko, 05:00)
SAD - Australija (Sijetl, 23:00)
Subota, 20. jun 2026
Nemačka - Obala Slonovače (Toronto, 22:00)
Ekvador - Kurasao (Kanzas Siti, 01:00)
Holandija - Baraž Put B (Hjuston, 20:00)
Tunis - Japan (Monterej, 06:00)
Nedelja, 21. jun 2026
Urugvaj - Zelenortska Ostrva (Majami, 00:00)
Španija - Saudijska Arabija (Atlanta, 18:00)
Belgija - Iran (Los Anđeles, 20:00)
Novi Zeland - Egipat (Vankuver, 02:00)
Ponedeljak, 22. jun 2026
Norveška - Senegal (Nju Džerzi, 00:00)
Francuska - Baraž FIFA 2 (Filadelfija, 23:00)
Argentina - Austrija (Dalas, 20:00)
Jordan - Alžir (San Francisko, 02:00)
Utorak, 23. jun 2026
Engleska - Gana (Boston, 22:00)
Panama - Hrvatska (Toronto, 01:00)
Portugal - Uzbekistan (Hjuston, 20:00)
Kolumbija - FIFA 1 (Gvadalahara, 04:00)
Sreda, 24. jun 2026
Škotska - Brazil (Majami, 00:00)
Maroko - Haiti (Atlanta, 00:00)
Švajcarska - Kanada (Vankuver, 20:00)
Baraž UEFA Put A - Katar (Sijetl, 20:00)
Baraž UEFA Put D - Meksiko (Meksiko Siti, 03:00)
Južna Afrika - Južna Koreja (Monterej, 03:00)
Četvrtak, 25. jun 2026
Kurasao - Obala Slonovače (Filadelfija, 22:00)
Ekvador - Nemačka (Nju Džerzi, 00:00)
Japan - Baraž UEFA Put B (Dalas, 00:00)
Tunis - Holandija (Kanzas Siti, 01:00)
Baraž UEFA Put C - SAD (Los Anđeles, 03:00)
Paragvaj - Australija (San Francisko, 03:00)
Petak, 26. jun 2026
Norveška - Francuska (Boston, 02:00)
Senegal - Baraž FIFA 2 (Toronto, 00:00)
Egipat - Iran (Sijetl, 04:00)
Novi Zeland - Belgija (Vankuver, 04:00)
Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija (Hjuston, 01:00)
Urugvaj - Španija (Gvadalahara, 02:00)
Subota, 27. jun 2026
Panama - Engleska (Nju Džerzi, 23:00)
Hrvatska - Gana (Filadelfija, 23:00)
Alžir - Austrija (Kanzas Siti, 03:00)
Jordan - Argentina (Dalas, 03:00)
Kolumbija - Portugal (Majami, 01:30)
Baraž FIFA 1 - Uzbekistan (Atlanta, 01:30)
Šesnaestina finala
Meč 73: Drugoplasirani grupa A - Drugoplasirani grupa B (Los Anđeles, 02:00)
Meč 74: Pobjednik grupa E - Najbolji trećeplasirani iz grupa A/B/C/D/F (Boston, 23:30)
Meč 75: Pobjednik grupa F - Drugoplasirani grupa C (Gvadalahara, 03:00)
Meč 76: Pobjednik grupa C - Drugoplasirani grupa F (Hjuston, 18:00)
Meč 77: Pobjednik grupa I - Najbolji trećeplasirani iz grupa C/D/F/G/H (Nju Džerzi, 18:30)
Meč 78: Drugoplasirani grupa E - Drugoplasirani grupa I (Dalas, 23:00)
Meč 79: Pobjednik grupa A - Najbolji trećeplasirani iz grupa C/E/F/H/I (Meksiko, 01:00)
Meč 80: Pobjednik grupa L - Najbolji trećeplasirani iz grupa E/H/I/J/K (Atlanta, 18:00)
Meč 81: Pobjednik grupa D - Najbolji trećeplasirani iz grupa B/E/F/I/J (San Francisko, 04:00)
Meč 82: Pobjednik grupa G - Najbolji trećeplasirani iz grupa A/E/H/I/J (Sijetl, 00:00)
Meč 83: Drugoplasirani grupa K - Drugoplasirani grupa L (Toronto, 01:00)
Meč 84: Pobjednik grupa H - Drugoplasirani grupa J (Los Anđeles, 00:00)
Meč 85: Pobjednik grupa B - Najbolji treći iz grupa E/F/G/I/J (Vankuver, 03:00)
Meč 86: Pobjednik grupa J - Drugoplasirani grupa H (Majami, 23:00)
Meč 87: Pobjednik grupa K - Najbolji trećeplasirani iz grupa D/E/I/J/L (Kanzas Siti, 02:00)
Meč 88: Drugoplasirani grupa D - Drugoplasirani grupa G (Dalas, 23:00)
Osmina finala
Meč 89: Pobjednik meč 74 - Pobjednik meč 77 (Filadelfija, 23:00)
Meč 90: Pobjednik meč 73 - Pobjednik meč 75 (Hjuston, 02:00)
Meč 91: Pobjednik meč 76 - Pobjednik meč 78 (Nju Džerzi, 00:30)
Meč 92: Pobjednik meč 79 - Pobjednik meč 80 (Meksiko, 03:00)
Meč 93: Pobjednik meč 83 - Pobjednik meč 84 (Dalas, 23:00)
Meč 94: Pobjednik meč 81 - Pobjednik meč 82 (Sijetl, 00:00)
Meč 95: Pobjednik meč 86 - Pobjednik meč 88 (Atlanta, 23:00)
Meč 96: Pobjednik meč 85 - Pobjednik meč 87 (Vankuver, 23:00)
Četvrtfinale
Meč 97: Pobjednik meč 89 - Pobjednik meč 90 (Boston, 22:00)
Meč 98: Pobjednik meč 93 - Pobjednik meč 94 (Los Anđeles, 01:00)
Meč 99: Pobjednik meč 91 - Pobjednik meč 92 (Majami, 23:00)
Meč 100: Pobjednik meč 95 - Pobjednik meč 96 (Kanzas Siti, 02:00)
Polufinale
Meč 101: Pobjednik 97 - Pobjednik 98 (Dalas, 22:00)
Meč 102: Pobjednik 99 - Pobjednik 100 (Atlanta, 21:00)
Meč za treće mjesto
Meč 103: 18. jul 2026. (Majami, 23:00)
Finale
Meč 104: 19. jul 2026. (Nju Džerzi, 21:00)