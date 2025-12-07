Pogledajte kako izgleda kompletan raspored utakmica sa terminima odigravanja na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: POOL / Getty images / Profimedia

U petak je održan žreb u Vašingtonu i saznali smo sastave grupa na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, dok je sada objavljen i kompletan raspored koji su čekali navijači širom svijeta. FIFA je morala da sprovede ozbiljnu analizu i tek naknadno je izbacila raspored, termine i mjesto odigravanja utakmica, a iako Srbije neće biti na ovom Mundijalu - i nas i te kako zanima kako će se igrati fudbal od Vankuvera do Gvadalahare.

Važno je napomenuti da će se utakmice igrati u čak 14 termina - što i nije iznenađenje ako uzmemo u obzir da se igra u tri države i čak 16 gradova širom SAD, Meksika i Kanade.

Vidi opis Raspored i termini Svjetskog prvenstva 2026: Fudbal u SAD, Meksiku i Kanadi od šest do šest Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: POOL / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: POOL / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press /Gripas Yuri/ABACA Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: SHAWN THEW/EPA Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: SHAWN THEW/EPA Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: SHAWN THEW/EPA Br. slika: 16 16 / 16

Utakmice ćemo tako gledati od 18.00 do 6.00 po centralnoevropskom vremenu, a tu su još i termini od 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00. Polufinala će se igrati od 21.00 i 22.00, dok je samo finale u Nju Džerziju zakazano za 19. jula od 21.00.

Vidi opis Raspored i termini Svjetskog prvenstva 2026: Fudbal u SAD, Meksiku i Kanadi od šest do šest Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Raspored grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. u fudbalu

Četvrtak, 11. jun 2026

Meksiko - Južna Afrika (Meksiko Siti, 21:00)

Južna Koreja - Baraž UEFA Put D (Gvadalahara, 04:00)

Petak, 12. jun 2026

Kanada - Baraž UEFA Put A (Toronto, 21:00)

SAD - Paragvaj (Los Anđeles, 02:00)

Subota, 13. jun 2026

Haiti - Škotska (Boston, 03:00)

Australija - Baraž UEFA Put C (Vankuver, 05:00)

Brazil - Maroko (Nju Džerzi, 00:00)

Katar - Švajcarska (San Francisko, 20:00)

Nedelja, 14. jun 2026

Obala Slonovače - Ekvador (Filadelfija, 01:00)

Nemačka - Kurasao (Hjuston, 20:00)

Holandija - Japan (Dalas, 21:00)

Baraž UEFA Put B - Tunis (Monterej, 04:00)

Ponedeljak, 15. jun 2026

Iran - Novi Zeland (Los Anđeles, 02:00)

Belgija - Egipat (Sijetl, 00:00)

Španija - Zelenortska Ostrva (Atlanta, 18:00)

Saudijska Arabija - Urugvaj (Majami, 00:00)

Utorak, 16. jun 2026

Francuska - Senegal (Nju Džerzi, 21:00)

Baraž FIFA 2 - Norveška (Boston, 00:00)

Argentina - Alžir (Kanzas Siti, 04:00)

Austrija - Jordan (San Francisko, 07:00)

Sreda, 17. jun 2026

Gana - Panama (Toronto, 01:00)

Engleska - Hrvatska (Dalas, 21:00)

Portugal - Baraž FIFA 1 (Hjuston, 20:00)

Uzbekistan - Kolumbija (Meksiko, 03:00)

Četvrtak, 18. jun 2026

Baraž UEFA Put D - Južna Afrika (Atlanta, 18:00)

Švajcarska - Baraž UEFA Put A (Los Anđeles, 02:00)

Kanada - Katar (Vankuver, 23:00)

Meksiko - Južna Koreja (Gvadalahara, 03:00)

Petak, 19. jun 2026

Brazil - Haiti (Filadelfija, 03:00)

Škotska - Maroko (Boston, 00:00)

Baraž UEFA Put C - Paragvaj (San Francisko, 05:00)

SAD - Australija (Sijetl, 23:00)

Subota, 20. jun 2026

Nemačka - Obala Slonovače (Toronto, 22:00)

Ekvador - Kurasao (Kanzas Siti, 01:00)

Holandija - Baraž Put B (Hjuston, 20:00)

Tunis - Japan (Monterej, 06:00)

Nedelja, 21. jun 2026

Urugvaj - Zelenortska Ostrva (Majami, 00:00)

Španija - Saudijska Arabija (Atlanta, 18:00)

Belgija - Iran (Los Anđeles, 20:00)

Novi Zeland - Egipat (Vankuver, 02:00)

Ponedeljak, 22. jun 2026

Norveška - Senegal (Nju Džerzi, 00:00)

Francuska - Baraž FIFA 2 (Filadelfija, 23:00)

Argentina - Austrija (Dalas, 20:00)

Jordan - Alžir (San Francisko, 02:00)

Utorak, 23. jun 2026

Engleska - Gana (Boston, 22:00)

Panama - Hrvatska (Toronto, 01:00)

Portugal - Uzbekistan (Hjuston, 20:00)

Kolumbija - FIFA 1 (Gvadalahara, 04:00)

Sreda, 24. jun 2026

Škotska - Brazil (Majami, 00:00)

Maroko - Haiti (Atlanta, 00:00)

Švajcarska - Kanada (Vankuver, 20:00)

Baraž UEFA Put A - Katar (Sijetl, 20:00)

Baraž UEFA Put D - Meksiko (Meksiko Siti, 03:00)

Južna Afrika - Južna Koreja (Monterej, 03:00)

Četvrtak, 25. jun 2026

Kurasao - Obala Slonovače (Filadelfija, 22:00)

Ekvador - Nemačka (Nju Džerzi, 00:00)

Japan - Baraž UEFA Put B (Dalas, 00:00)

Tunis - Holandija (Kanzas Siti, 01:00)

Baraž UEFA Put C - SAD (Los Anđeles, 03:00)

Paragvaj - Australija (San Francisko, 03:00)

Petak, 26. jun 2026

Norveška - Francuska (Boston, 02:00)

Senegal - Baraž FIFA 2 (Toronto, 00:00)

Egipat - Iran (Sijetl, 04:00)

Novi Zeland - Belgija (Vankuver, 04:00)

Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija (Hjuston, 01:00)

Urugvaj - Španija (Gvadalahara, 02:00)

Subota, 27. jun 2026

Panama - Engleska (Nju Džerzi, 23:00)

Hrvatska - Gana (Filadelfija, 23:00)

Alžir - Austrija (Kanzas Siti, 03:00)

Jordan - Argentina (Dalas, 03:00)

Kolumbija - Portugal (Majami, 01:30)

Baraž FIFA 1 - Uzbekistan (Atlanta, 01:30)

Šesnaestina finala

Meč 73: Drugoplasirani grupa A - Drugoplasirani grupa B (Los Anđeles, 02:00)

Meč 74: Pobjednik grupa E - Najbolji trećeplasirani iz grupa A/B/C/D/F (Boston, 23:30)

Meč 75: Pobjednik grupa F - Drugoplasirani grupa C (Gvadalahara, 03:00)

Meč 76: Pobjednik grupa C - Drugoplasirani grupa F (Hjuston, 18:00)

Meč 77: Pobjednik grupa I - Najbolji trećeplasirani iz grupa C/D/F/G/H (Nju Džerzi, 18:30)

Meč 78: Drugoplasirani grupa E - Drugoplasirani grupa I (Dalas, 23:00)

Meč 79: Pobjednik grupa A - Najbolji trećeplasirani iz grupa C/E/F/H/I (Meksiko, 01:00)

Meč 80: Pobjednik grupa L - Najbolji trećeplasirani iz grupa E/H/I/J/K (Atlanta, 18:00)

Meč 81: Pobjednik grupa D - Najbolji trećeplasirani iz grupa B/E/F/I/J (San Francisko, 04:00)

Meč 82: Pobjednik grupa G - Najbolji trećeplasirani iz grupa A/E/H/I/J (Sijetl, 00:00)

Meč 83: Drugoplasirani grupa K - Drugoplasirani grupa L (Toronto, 01:00)

Meč 84: Pobjednik grupa H - Drugoplasirani grupa J (Los Anđeles, 00:00)

Meč 85: Pobjednik grupa B - Najbolji treći iz grupa E/F/G/I/J (Vankuver, 03:00)

Meč 86: Pobjednik grupa J - Drugoplasirani grupa H (Majami, 23:00)

Meč 87: Pobjednik grupa K - Najbolji trećeplasirani iz grupa D/E/I/J/L (Kanzas Siti, 02:00)

Meč 88: Drugoplasirani grupa D - Drugoplasirani grupa G (Dalas, 23:00)

Osmina finala

Meč 89: Pobjednik meč 74 - Pobjednik meč 77 (Filadelfija, 23:00)

Meč 90: Pobjednik meč 73 - Pobjednik meč 75 (Hjuston, 02:00)

Meč 91: Pobjednik meč 76 - Pobjednik meč 78 (Nju Džerzi, 00:30)

Meč 92: Pobjednik meč 79 - Pobjednik meč 80 (Meksiko, 03:00)

Meč 93: Pobjednik meč 83 - Pobjednik meč 84 (Dalas, 23:00)

Meč 94: Pobjednik meč 81 - Pobjednik meč 82 (Sijetl, 00:00)

Meč 95: Pobjednik meč 86 - Pobjednik meč 88 (Atlanta, 23:00)

Meč 96: Pobjednik meč 85 - Pobjednik meč 87 (Vankuver, 23:00)

Četvrtfinale

Meč 97: Pobjednik meč 89 - Pobjednik meč 90 (Boston, 22:00)

Meč 98: Pobjednik meč 93 - Pobjednik meč 94 (Los Anđeles, 01:00)

Meč 99: Pobjednik meč 91 - Pobjednik meč 92 (Majami, 23:00)

Meč 100: Pobjednik meč 95 - Pobjednik meč 96 (Kanzas Siti, 02:00)

Polufinale

Meč 101: Pobjednik 97 - Pobjednik 98 (Dalas, 22:00)

Meč 102: Pobjednik 99 - Pobjednik 100 (Atlanta, 21:00)

Meč za treće mjesto

Meč 103: 18. jul 2026. (Majami, 23:00)

Finale

Meč 104: 19. jul 2026. (Nju Džerzi, 21:00)