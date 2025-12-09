Stiv Ker došao je u Čikago i bio na promociji filma o Dejanu Milojeviću, tu su bili i ljudi iz Golden Stejta, Nikola Milojević i Nikola Vučević
Stiv Ker, trener Golden Stejta, pokazao je koliko voli i cijeni Dejana Milojevića. Došao je u Čikago i bio na premijeri filma "Brate" koji je posvećen proslavljenom srpskom košarkašu i treneru. I to je došao u majici na kojoj piše "Brate".
"Predivan je film, čast mi je što sam imao priliku da budem ovdje", rekao je Ker poslije premijere u Čikagu sa knedlom u grlu.
Obukao majicu "brate" i pokazao koliko je volio Milojevića: Kakav potez Stiva Kera, ovo mu neće zaboraviti
Dejanov sin Nikola otkrio je i šta ga je to iznenadilo u samom filmu koji je dobio i prestižnu nagradu "Srce festivala" na festivalu srpskog filma u Čikagu.
"Nemam najvažniji momenat, već to što sam naučio neke stvari koje nisam znao o svom ocu", objasnio je Nikola koji je sada u stručnom štabu Voriorsa.
Premijeri je prisustvovao i Nikola Vučević, košarkaš Bulsa.
"Veoma emotivan film, sjajno napravljen, pokazuje pravu sliku toga kakav je Dejan Milojević bio čovjek", zaključio je Vučević.