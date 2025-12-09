Obukao majicu "brate" i pokazao koliko je volio Milojevića: Kakav potez Stiva Kera, ovo mu neće zaboraviti

Stiv Ker došao je u Čikago i bio na promociji filma o Dejanu Milojeviću, tu su bili i ljudi iz Golden Stejta, Nikola Milojević i Nikola Vučević

Izvor: Printscreen/YouTube/Videostroj produkcija

Stiv Ker, trener Golden Stejta, pokazao je koliko voli i cijeni Dejana Milojevića. Došao je u Čikago i bio na premijeri filma "Brate" koji je posvećen proslavljenom srpskom košarkašu i treneru. I to je došao u majici na kojoj piše "Brate".

"Predivan je film, čast mi je što sam imao priliku da budem ovdje", rekao je Ker poslije premijere u Čikagu sa knedlom u grlu.

Dejanov sin Nikola otkrio je i šta ga je to iznenadilo u samom filmu koji je dobio i prestižnu nagradu "Srce festivala" na festivalu srpskog filma u Čikagu.

"Nemam najvažniji momenat, već to što sam naučio neke stvari koje nisam znao o svom ocu", objasnio je Nikola koji je sada u stručnom štabu Voriorsa.

Stiv Ker na premijeri filma Brate Izvor: Youtube/Videostroj Produkcija

Premijeri je prisustvovao i Nikola Vučević, košarkaš Bulsa.

"Veoma emotivan film, sjajno napravljen, pokazuje pravu sliku toga kakav je Dejan Milojević bio čovjek", zaključio je Vučević.