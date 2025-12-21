logo
Ono što nije uspio Murinjo sada radi Italijan! Tedesko piše istoriju na klupi Fenerbahčea!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Žuto-plavi prvi put u posljednjih 20 godina završili polusezonu bez poraza.

Fenerbahče završio polusezonu bez poraza Izvor: Agit Erdi Ulukaya / AFP / Profimedia

Fudbaleri Fenerbahčea pobjedom 3:0 protiv Ejupspora u subotu su bar na 24 sata preuzeli lidersku poziciju na tabeli turske Superlige, i to u posljednjem kolu jesenjeg dijela sezone.

Iako Galatasaraj ima priliku da pobjedom protiv Kasimpaše pobjegne na tri boda prednosti i tako preuzme titulu jesenjeg šampiona, Fenerbahče je već ostvario veliki uspjeh.

Naime prvi put poslije 20 godina Fenerbahče je završio prvi dio sezone bez poraza.

Žuto-plavi iz Istanbula imaju 11 poraza i šest remija, a posljednji poraz upisali su prošle sezone, Hatajspor je u maju slavio 4:2 protiv Fenerbahčea koji je tada vodio Žoze Murinjo.

Slavni Portugalac prošle sezone imao je dva poraza u prvenstvu nakon prvog dijela sezone, i to od ljutih istanbulskih rivala, Galatasaraja i Bešiktaša.

Nakon izgubljene titule i potom neubjedljivog starta nove sezone kada je Fenerbahče remizirao u prvenstvu sa Geztepeom, a onda eliminisan od Benfike u plej-ofu kvalifikacija za Ligi šampiona Portugalac je dobio otkaz i stigao je Domeniko Tedesko.

Italijasnki stručnjak koji je prije toga odio reprezentaciju Belgije dobro se snašao u Turskoj i odmah startao pobjedom protiv Trabzona, a nisu ga omeli ni naredna sva prvenstvena remija, pa ni šokantni poraz od zagrebačkog Dinama u Ligi Evrope.

Fenerbahče je sa Tedeskom na klupi u 14 utakmica upisao devet pobjeda i pet remija,a nakon pomenutog poraza upisali su tri pobjede i šest remija u Ligi Evrope i nalaze se na 12. mjestu na tabeli. Plasman u nokaut fazu ne bi trebao da se dovodi u pitanje, a turski klub ima šanse i da se nađe među osam ekipa koje će izboriti direktan plasman u osmini finale Lige Evrope.

Tagovi

FK Fenerbahče fudbal Domeniko Tedesko

