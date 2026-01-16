Odjavio Srbiju sa 30, sad poručio: "Mogu da branim do 50. godine"

Iskusni srpski čuvar mreže Marko Dmitrović kao da proživljava novu mladost u Kataloniji. Prvi je golman Espanjola i ističe da bi mogao da brani do pedesete godine.

Iskusni srpski čuvar mreže Marko Dmitrović ustalio se na golu Espanjola nakon odlaska Đoana Garsije u Barselonu i osjeća se odlično u Kataloniji. Nekadašnji golman selekcije Srbije je u razgovoru za španske medije istakao da ne bi imao ništa protiv da završi karijeru u Espanjolu, ali da se to neće desiti uskoro.

Ipak prvo se dotakao početaka u Crvenoj zvezdi, gdje je došao kao klinac. Postao je profesionalac i naučio mnogo toga, iako u Zvezdi nikada nije dobio pravu šansu.

"Nisam imao pojma o životu kada sam stigao u Beograd sa 15 godina. Brzo sam uvučen u profesionalizam i znao sam da ako želim da budem profesionalac, da je fudbal pravi način da to postanem", rekao je Dmitrović o svojim danima u Crvenoj zvezdi.

Dmitrović je poslije Crvene zvezde bio u Mađarskoj i Engleskoj, ali je u Španiji našao mjesto pod suncem. Prvo je dvije godine bio u Alkorkonu, pa je zatim godinama branio za Eibar. U Sevilji je bio rezerva, a sada je nakon sezone u Leganjesu prva opcija Espanjola među stativama.

"Uživam ovdje kao nikad prje. Ono što mi se najviše dopada u ovoj grupi igrača je da ne pravimo razliku između treninga i mečeva. Svakog dana dajemo maksimum. Zadovoljan sam formom, mislim da je ovo najbolji trenutak u karijeri golmana. Osjećam se kompletnijim, zrelijim, motivisanijim nego ikad prije. Sada mislim da mogu da branim i do pedesete", rekao je Marko.

Povukao se iz nacionalnog tima

Marko je sa 30 godina odigrao posljednji meč u dresu selekcije Srbije, gdje je jedno vrijeme bio i prva opcija među stativama. Nakon što je izgubio trku sa Predragom Rajkovićem i Vanjom Milinkovićem-Savićem, povukao se 2023. iz nacionalne selekcije.

"Obavijestio nas je da neće više igrati za reprezentaciju i da želi da se posveti klupskim obavezama. Želim da mu se zahvalim i da mu poželim sve najbolje u karijeri. Pretpostavljam da se bori za mjesto prvog golmana u Sevilji. Smatra da imamo dovoljan broj mladih golmana koji treba da dobiju šansu i to je to. Nema potrebe da se pravi nešto što nema veze sa istinom, tu sam da kažem. Hvala mu za dvije godine zajedničkog rada, nastavljamo dalje", rekao je tadašnji selektor Dragan Stojković.

Nije htio nazad u Zvezdu

"Bilo je, bilo je interesa. Čim se kod nas toliko piše o tome, sigurno ima neke istine. Znaš da kod nas mediji desi se da pogriješe, ali ne toliko. Bilo je, kažem ti, interesa. Pogotovo što Vladan Milojević je trener Zvezde i ja znam da on mene mnogo cijeni. Ja njega mnogo, mnogo cijenim prije svega kao čovjeka i kao trenera. On mi je bio trener u mlađim kategorijama. Imamo fantastičan odnos i postojao je interes. Da. I opet, nekako može čudno da zvuči, ali ja sam već domaćin u Španiji", rekao je Dmitrović u podkastu "Alesto" o pokušajima Crvene zvezde da ga vrati na mjesto profesionalnih početaka.