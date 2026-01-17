"Sa četnicima neću ni u avion": U Zagrebu bio najbolji ikad, Jugoslavija ga odmah zaboravila

Nekadašnji hrvatski fudbaler Stjepan Lamza bio je zvezda Dinama iz Zagreba, ali za Jugoslaviju nije igrao zbog svog temperamenta, nesportskog načina života i velikog skandala.

Navijači Dinama iz Zagreba, posebno oni stariji, često ističu da u klupskoj istoriji tima sa Maksimira nije bilo boljeg fudbalera od Stjepana Lamze. On je između 1960. i 1967. godine bio jedan od najboljih igrača slavnog jugoslovenskog kluba, a mnogi su tvrdili da je na svojoj poziciji i među 10 najboljih igrača u Evropi. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je tek sedam mečeva, pa ima onih koji tvrde da su za to krivi - četnici.

Među njima bio je i pokojni Rudolf Belin, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije kojeg je Crvena zvezda željela da ukrade Dinamu iz Zagreba. Svojevremeno je Belin tvrdio da je zbog sukoba u Norveškoj, kada je Lamza odbio da se nađe u istom avionu sa četnicima, zauvijek precrtan iz nacionalnog tima najbolji igrač zagrebačkog kluba.

“Sa Štefom ti je bilo ovako. Igrali smo kvalifikacionu utakmicu u Norveškoj, nije bio najjači sastav, a napričali su nam da je to neki izlet, za Norvežane igraju skijaši, uvjeravali su nas. Sedimo za šankom hotela, dolazi konobar, i jedan iz ekspedicije kaže 'Evo, ovaj'. Šta ovaj? 'Pa taj igra sutra. Konobar', dodao je. Štef inače nije bio u kombinaciji za startnu postavu, to ga je jako deprimiralo. Ali, i bez njega imali smo jak sastav. I mi izađemo, treseš se od zime koliko je hladno, i 3:0 za Norvežane. Ne idemo na prvenstvo”, govorio je Rudi Belin, a prenosili hrvatski mediji.

Bez Lamze na terenu Jugoslavija je poražena, a Belin se prisjećao da su tek tada počeli problemi za delegaciju na sjeveru Evrope. Jedan od najboljih igrača Dinama iz Zagreba bio je poznat i po burnom temperamentu, pa je napravio haos i posvađao se sa svima!

"Lamza je poslije pričao kako im je neko iz publike dobacio bocu votke da se ne smrznu na klupi. Tiha misa nakon utakmice. Sjedimo u restoranu, dolazi Štef i vikne onako bijesan 'Ma da me niste više zvali, četnici'. Bilo je tada i Lamzine psovke, a nakon tog incidenta koji je odjeknuo u reprezentaciji, Lamzu su otpisali, više nije igrao za Jugoslaviju. Zbog toga nije došao na avion, krenuli smo bez njega. Pa gdje je? Za dva dana eto ga u Zagrebu, došao je vozom. 'Ja se s tim četnicima neću ni voziti', rekao je. Sjećam se i kako su on i Perušić onda pobjegli u Nemačku. Nije to dugo trajalo, otišla je delegacija po njega, to je bilo jače od njega, vratio se. Publika je krišom dolazila na trening da se uvjeri, da se stvarno Lamza vratio”, prisjećao se Belin o jednom od najboljih fudbalera u istoriji Dinama.

Iako su hrvatski mediji preneli ovu izjavu Rudolfa Belina, pa je se narednih godina prisjećali zbog različitih povoda, istorijski podaci ne poklapaju se sa pričom legendarnog fudbalera. Niti je Lamza otpisan iz reprezentacije Jugoslavije, niti je prije meča u Norveškoj bio bitan nacionalnom timu.

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Dinama iz Zagreba Stjepan Lamza odigrao je tek sedam mečeva za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije. Debitovao je na gostovanju Rumuniji 1963. godine, a naredne godine odigrao je i meč protiv Bugarske u Nišu.

Navedeni incident mogao se desiti samo u leto 1965. godine, jer je tada reprezentacija Jugoslavije u kvalifikacijama za Mundijal 1966. godine poražena na gostovanju Norveškoj i to baš rezultatom 3:0. Norvežani su kasnije remizirali sa Jugoslavijom (1:1) i u Beogradu, pa su takmičenje završili ispred jugoslovenske reprezentacije. Jugoslovenski fudbaleri propustili su Svjetsko prvenstvo na koje se iz grupe 3 plasirala samo Francuska, a Stjepan Lamza se ubrzo vratio u seniorsku reprezentaciju i odigrao preostalih pet mečeva u plavom dresu.

Nastupio je na utakmicama protiv Mađarske, Zapadne Nemačke i Izraela 1966. godine, odnosno Mađarske i Albanije 1967. godine. Treba istaći da je tih godina Lamzina karijera već bila u padu jer se teško povrijedio prilikom pada sa balkona, nakon utakmice protiv Ajntrahta iz Frankfurta u Kupu sajamskih gradova - on je tokom sezone 1967/68 napustio Dinamo, a zatim je igrao za Rijeku, Zagreb, francuski Šatoro i Kroaciju iz Melburna, klub hrvatskih iseljenika.

