FSS se oglasio zbog Marije Vuković: "Pobijedi u najvažnijoj utakmici do sada"

Fudbalski savez Srbije oglasio se zbog reprezentativke Marije Vuković.

Izvor: MN PRESS

Nedavno je stigla vijest da srpska fudbalska reprezentativka Marija Vuković boluje od kancera. Ovu informaciju prvi je podijelio njen bivši klub Krila Sovjetov, a potom se oglasio i Fudbalski savez Srbije koji je Mariji pružio podršku.

"Reprezentativki Srbije i fudbalerki Krila Sovjetov Mariji Vuković, nažalost je dijagnostikovan rak. Fudbalski savez Srbije čvrsto stoji uz našu Mariju, uz poruku da ostane jaka i pobijedi u najvažnijoj utakmici do sada. Marija, uz tebe smo. Želimo ti uspješan i što brži oporavak", stoji u saopštenju Fudbalskog saveza.

Iz Rusije su naveli da je Marija već započela liječenje i da je pod stalnim medicinskim nadzorom, uz nadu da će svojom snagom i borbenošću uspjeti da pobijedi ovu tešku bolest. Klub iz Samare je pozvao navijače da pošalju poruke podrške, obećavši da će sve biti proslijeđene Mariji.

