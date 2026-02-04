logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FSS se oglasio zbog Marije Vuković: "Pobijedi u najvažnijoj utakmici do sada"

FSS se oglasio zbog Marije Vuković: "Pobijedi u najvažnijoj utakmici do sada"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbalski savez Srbije oglasio se zbog reprezentativke Marije Vuković.

Fudbalski savez Srbije se oglasio o Mariji Vuković Izvor: MN PRESS

Nedavno je stigla vijest da srpska fudbalska reprezentativka Marija Vuković boluje od kancera. Ovu informaciju prvi je podijelio njen bivši klub Krila Sovjetov, a potom se oglasio i Fudbalski savez Srbije koji je Mariji pružio podršku.

"Reprezentativki Srbije i fudbalerki Krila Sovjetov Mariji Vuković, nažalost je dijagnostikovan rak. Fudbalski savez Srbije čvrsto stoji uz našu Mariju, uz poruku da ostane jaka i pobijedi u najvažnijoj utakmici do sada. Marija, uz tebe smo. Želimo ti uspješan i što brži oporavak", stoji u saopštenju Fudbalskog saveza.

Iz Rusije su naveli da je Marija već započela liječenje i da je pod stalnim medicinskim nadzorom, uz nadu da će svojom snagom i borbenošću uspjeti da pobijedi ovu tešku bolest. Klub iz Samare je pozvao navijače da pošalju poruke podrške, obećavši da će sve biti proslijeđene Mariji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

FSS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC