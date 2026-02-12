logo
Tomas Parti optužen za još dva slučaja silovanja: Arsenal godinu dana sakrivao svog fudbalera

Tomas Parti optužen za još dva slučaja silovanja: Arsenal godinu dana sakrivao svog fudbalera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Protiv fudbaler Tomasa Partija podignute još dvije optužnice za silovanje, ukupno ih ima sada sedam.

Tomas Parti optužen za još dva slučaja silovanja Izvor: EPA/NEIL HALL

Fudbaler iz Gane Tomas Parti optužen je za još dva slučaja silovanja, prenose britanski mediji. Prethodno je ljetos podignuta optužnica protiv njega na kojoj je optužen za pet slučajeva silovanja, nakon što se dugo spekulisalo da će njegovo ime brzo "isplivati" u medijima.

Međutim, njegov bivši klub Arsenal se "pravio lud" i nije želeo da komentariše taj slučaj, a Parti je igrao mečeve za "tobdžije" dok mu nije istekao ugovor prethodnog ljeta, kada je potpisao za Viljareal.

Njemu suđenje po optužbama za silovanje počinje u novembru, a sljedećeg mjeseca pojaviće se na sudu povodom novih navoda. Prvo je negirao da je silovao dvije žene i sek*ualno napao treću, izjasnio se da nije kriv po svih pet tačaka optužnice za silovanje i za jedan sek*ualni napad, da bi sada stigle i nove optužbe na njegov račun.

Navodna krivična djela dogodila su se između 2021. i 2022. godine. U to vrijeme Parti bio je standardni prvotimac Arsenala, da bi bio optužen samo četiri dana pošto je potpisao za Viljareal.

Uslovi kaucije mu ne zabranjuju igranje fudbala, ali mora da obavijesti policiju o svakom međunarodnom putovanju najmanje 24 sata unaprijed i ne smije da kontaktira podnosioce prijava, dok takođe nastupa i za reprezentaciju Gane koja će igrati na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

