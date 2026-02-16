logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Samo tebe volim, Pazare": Torcida čekala Nenada Lalatovića, pa nastao delirijum

"Samo tebe volim, Pazare": Torcida čekala Nenada Lalatovića, pa nastao delirijum

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pogledajte slavlje Nenada Lalatovića sa navijačima Novog Pazara poslije pobjede protiv OFK Beograda

slavlje Nenada Lalatovića sa navijačima Novog Pazara Izvor: facebook.com/fknovipazar.zvanicna

"Samo tebe volim Pazare", pjevao je Nenad Lalatović sa navijačima i igračima svog kluba poslije pobjede protiv OFK Beograda.

Fudbaleri su posle trijumfa 2:1 na Gradskom stadionu, prvog pod njegovim vođstvom, prišli tribini na kojoj se nalazi navijačka grupa "Torcida Sandžak" i zagrljeni su čekali da Lalatović dođe. Čim se pojavio, odjeknulo je skandiranje zbog kojeg je cijeli stadion počeo da skače.

Pogledajte radost u Pazaru poslije prve utakmice Nenada Lalatovića.

Poslije meča, na konferenciji za novinare, Lalatović je priznao da od kada radi u srpskom fudbalu nigdje nije dočekan kao u Novom Pazaru. "Nadam se da ću ovako biti i ispraćen", kazao je temperamentni trener poslije trijumfa.

Narednu utakmicu Novi Pazar igraće u subotu protiv Lalatovićevog bivšeg kluba, Vojvodine. Sigurno je da će navijači iz Pazara biti uz igrače i na "Karađorđu", pogledajte kako su slavili u nedjelju:

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC