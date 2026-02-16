"Samo tebe volim, Pazare": Torcida čekala Nenada Lalatovića, pa nastao delirijum

Pogledajte slavlje Nenada Lalatovića sa navijačima Novog Pazara poslije pobjede protiv OFK Beograda

Izvor: facebook.com/fknovipazar.zvanicna

"Samo tebe volim Pazare", pjevao je Nenad Lalatović sa navijačima i igračima svog kluba poslije pobjede protiv OFK Beograda.

Fudbaleri su posle trijumfa 2:1 na Gradskom stadionu, prvog pod njegovim vođstvom, prišli tribini na kojoj se nalazi navijačka grupa "Torcida Sandžak" i zagrljeni su čekali da Lalatović dođe. Čim se pojavio, odjeknulo je skandiranje zbog kojeg je cijeli stadion počeo da skače.

Pogledajte radost u Pazaru poslije prve utakmice Nenada Lalatovića.

Poslije meča, na konferenciji za novinare, Lalatović je priznao da od kada radi u srpskom fudbalu nigdje nije dočekan kao u Novom Pazaru. "Nadam se da ću ovako biti i ispraćen", kazao je temperamentni trener poslije trijumfa.

Narednu utakmicu Novi Pazar igraće u subotu protiv Lalatovićevog bivšeg kluba, Vojvodine. Sigurno je da će navijači iz Pazara biti uz igrače i na "Karađorđu", pogledajte kako su slavili u nedjelju: