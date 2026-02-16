logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pola ekipe i trener napustili Partizan!

Pola ekipe i trener napustili Partizan!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zajedno sa trenerom iz Partizana je otišlo osam fudbalera i to nikako nije dobra reklama za crno-bijele.

pola mladog tima partizana preslo u imt Izvor: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock

FK Partizan ima značajnih finansijskih problema i u posljednjih godinu i po dana uspio je da se "podigne" uz pomoć igrača iz svoje omladinske škole, koja ponovo "pravi" fudbalere kakve je kroz cijelu svoju istoriju, međutim i tamo postoje poteškoće koje moraju što prije da se riješe.

Tako je novobeogradski IMT uspio sada da dovede čak osmoricu dječaka iz Partizana koji su 2012. i 2013. godište, sve sa trenerom Uglješom Šaranovićem.

Ne pamti se takav "bijeg" u srpskom fudbalu, posebno ne iz Partizana u IMT, međutim izgleda da su uslovi koji su im obećani na Novom Beogradu bolji od onih koje imaju u Zemunelu, što će svakako poljuljati imidž koji crno-bijeli imaju kod roditelja i dječaka, pa i na tome rukovodstvo mora da radi u narednom periodu.

Ko je sve otišao iz Partizana?

Izvor: TV Prva/screenshot

Ljetos su zajedno sa trenerom Uglješom Šaranovićem došli mališani rođeni 2013. godine, a to su: Filip Tubić, Vanja Spasojević, Luka Zdravković, Vasilije Savić, Pavle Maksimović i Rastko Krstić, dok su ove zime pristigli klinci rođeni 2012. godine - Relja Stanojević i Stefan Mrković.

Takođe, Vuk Isidorović (2012) u prvom dijelu sezone branio je boje Teleoptika, a Dimitrije Gačić (2012) imao je zapažen učinak u Feniksu iz Šapca. Svi pomenuti dječaci 2013 i 2012 godište igraće za IMT u Prvoj A ligi mlađih pionira pod okriljem Fudbalskog saveza Beograda, objavljeno je na Fejsbuk stranici Omladinske lige Srbije koja temeljno prati razvoj srpskog fudbala i mlađe kategorije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:08
Navijači Partizana traže odlazak trenera Stojakovića
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC