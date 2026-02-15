Da li će ga ovo skupo koštati? Trener Partizana šokirao pred derbi

Nenad Stojaković odlučio se na iznenađujući potez pred utakmicu sa Crvenom zvezdom.

Fudbaleri Partizana savladali su Spartak iz Subotice sa 2:1, pa će u relativno dobrom raspoloženju dočekati predstojeći vječiti derbi sa Crvenom zvezdom. Ta utakmica će biti ključna u borbi za titulu, ali i sudbonosna za trenera Nenada Stojakovića. Odlučio je sportski direktor crno-bijelih Peđa Mijatović da mu "produži život", a u nedjelju 22. februara će ponovo razmisliti o njegovom statusu.

Ono što je mnoge iznenadilo je to što je Stojaković odlučio da da igračima dva slobodna dana pred jedan od najvažnijih mečeva u sezoni, iako su odigrali ne tako sjajanu utakmicu.

"Hvala svim prisutnima, zahvalnost navijačima Partizana koji su došli u velikom broju, da podrže ove mlade momke. Jako zahtjevan psihološki momenat utakmice, 60 minuta potpuna kontrola, poslije smo negdje u želji da sačuvamo to što imamo, odbranili ta tri boda. Na kraju smo odbranili tri boda, što je važno, u sportu se radi za to i ja sam zadovoljan. Idemo u susret toj utakmici, na pravom smo putu", rekao je Stojaković na konferenciji za medije.

Nije bio zadovoljan kako je njegov tim izgledao u posljednjih 30 minuta, ali je uprkos tome odlučio da ih nagradi sa dva slobodna dana.

"Apsolutno nisam zadovoljan, ovaj trenutak kada ne želim da pričam o tome, momci će dobiti dva dana slobodno. Imaće dovoljno vremena da se obrade teme o kojima ne želim sada da pričam."

Crno-bijeli nisu u najboljem momentumu, ali su uspjeli da vežu dvije pobjede u prvenstvu.

"Zahtjevan je psihološki momenat, svaka utakmica mora da se dobije, da se uzmu tri boda, da se ostane na tom putu. To je zahtevno, moramo te stvari da promijenimo, da pričamo, da budemo bolji", kaže trener Partizana.

Da li možemo da učekujemo sličan tim na utakmici protiv Crvene zvezde?

"Negdje trenutno je ovo najbolji tim koji Partizan ima. Da li su na najboljim pozicijama nisu, dobili smo Vukotića unutra na prirodnoj poziciji, imamo bok cementiran sa Roganovićem. On je iskusniji i kvalitetniji igrač u odnosu na druge profile na toj poziciji."

Navijači su zatražili da ode iz kluba, što je kratko prokomentarisao.

"Da, da, sve se radi za tri boda. Navijači Partizana zahtijevaju tri boda i predstavu. Predstava je bila 60 minuta, poslije smo branili tri boda, navijači su bili nezadovoljni, naravno da treba da budu, jer Partizan treba uvijek da osvoji tri boda, na svakom meču."

