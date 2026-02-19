Novakov fudbalski projekat sve jači: I Kurtoa ušao u posao, napada se Liga 1

Novak Đoković i klub čiji je suvlasnik, francuski Le Man, dobili novog partnera.

Izvor: Instagram/@thibautcourtois

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković postao je prošle godine suvlasnik francuskog fudbalskog kluba Le Man, a čini se da se polako samo povećava spisak sportista koji su zajedno sa njim u toj priči. Za početak, vidjeli smo da je Đoković "ušao u posao" sa Felipeom Masom i Kevinom Magnusenom, vozačima Formule 1, dok im se sada pridružuje i Tibo Kurtoa.

Jedan od najboljih golmana svijeta, šampion Evrope sa Real Madridom, zvanično je tako "ušao" u ambicioznog francuskog drugoligaša s kojim želi da se ove sezone vrati na veliku scenu, odnosno da za početak Le Man uđe u Ligu 1.

Osim njih, vrijedi istaći i da je Jorgos Frangulis, vlasnik brenda "OakBerry" i dečko Arine Sabalenke, takođe dio ovog projekta, a vjeruju da će se u narednim mjesecima još neko od "poznatih faca" pridružiti. Za sada, nije tačno jasno kakve uloge pomenuti sportisti imaju u samom klubu.

Kako stoji Le Man?

U posljednji čas je Le Man obezbijedio ulazak u drugu ligu Francuske prošle sezone, a trenutno je na petom mjestu na tabeli. Klub vodi poznati fudbaler Patrik Vijera i u njemu igraju mahom francuski igrači, bez previše stranaca. Prvo mjesto na tabeli inače nije uopšte daleko, iako su ispred Le Mana četiri kluba.

Red Star, Rems i Sent Etjen imaju po 40 bodova, jedan više od Le Mana, a prva je Troa sa 42.