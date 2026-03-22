Sarajevo konačno prekinulo crnu seriju! Ristovski pogodio sa osvetu Veležu!

Ekipa Marija Cvitanovića savladala Velež i revanširala se Mostarcima za eliminaciju iz Kupa BIH.

Fudbaleri Sarajeva savladali su Velež i tako prekinuli seriju od šest mečeva bez pobjede.

Ekipa Marija Cvitanovića nije slavila na tri prvenstvene, dvije kup utakmice, a potom i u Superkupu, da bi u nedjelju uveče konačno prekinula taj niz na Koševu.

Sarajevo je savladalo Velež 1:0 golom Stefana Ristovskog i tako se revanširalo Mostarcima za dva poraza i eliminaciju u Kupu BiH.

Bila je to tvrda utakmica na Koševu, na momente prepuna nervoze, pa smo u drugom poluvremenu vidjeli i koškanje igrača koje umalo da preraste u fizički okršaj, ali se na kraju ipak smirilo uz žute kartone za trojicu fudbalera.

Prvu priliku na meču imao je Ljajić, kada je Karić loše izbio loptu, praktično njemu u noge, ali je potom kapiten Sarajeva uzvratio udarcem direktno u golmana Veleža.

Mostarci su uzvratili preko Spahića koji je šutirao iskosa sa lijeve strane, a Banić je to odbranio i skrenuo u korner.

Nismo vidjeli mnogo prilika na ovom meču, pet minuta prije kraja prvog poluvremena Šarić je šutirao sa ivice šesnaesterca metara, a Banić još jednom dobro intervenisao.

U drugom poluvremenu Sarajevo je krenulo znatno ofanzivnije, a u 57. Minutu domaći fudbaleri su tražili jedanaesterac poslije duela Spahića i Kuzmanovića, ali nije se oglasio Bilbija, a nije reagovala ni VAR soba.

U narednim minuta glavnu ulogu je imao Žoao Karlos, prvo je Brazilac šutirao glavom preko gola nakon ubacivnaja iz prekida, a potom je njegov šut izblokirao Bajrić i tako praktično spriječio čist pogodak.

Ova inicijativa Sarajeva je urodila plodom pošto je vrlo brzo stiglo do vođstva nakon kornera. Gojković je spustio glavom loptu na drugu stativu za poptuno usamljenog Ristovskog koji matira Karića. Ovo je njegov treći pogodak u sezoni.

Bio je to odlučujući trenutak utakmice koja je do kraja bila prilično isprekidana prekršajima, bez pravih prilika.

Ekipa Marija Cvitanovića ovim trijumfom zadržala je treću poziciju na tabeli sa 42 boda i sada ima četiri više od četvrtoplasiranog Veleža.



