Edin Terzić na ljeto preuzima Atletik Bilbao?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Novi trener Atletik Bilbao mogao bi da bude Edin Terzić, nekadašnji šef Dortmunda.

edin terzic preuzima atletik bilbao Izvor: Profimedia/dpa/dpa-Pool/Jan Woitas

Atletik Bilbao će na ljeto promijeniti trenera i čini se da je Ernesto Valverde već bivši, a polako stižu spekulacije i ko bi mogao da ga zamijeni. Na iznenađenje mnogih, djeluje da će se novo rukovodstvo kluba iz Baskije odlučiti za stranca, odnosno treći put u svojoj istoriji trener crveno-bijelih bi mogao da bude trener čije se prezime završava na "ić".

U pitanju je Edin Terzić (43), trener koji je odveo Dortmund u finale Lige šampiona 2024. godine, a koji je već duže vremena bez angažmana i pažljivo bira svoj sljedeći ugovor.


Terzić ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dok je rođen u Njemačkoj, a do sada je Dortmund i jedini klub koji je vodio, dok se tokom igračkih dana nije posebno istakao i rano se odlučio za trenerske vode. Za sada, djeluje kao prvi favorit za trenera Bilbaoa, prije svega zbog izbora koji su pred klubom iz Baskije i prvih favorita za dobijanje nove funkcije. Prema pisanju njemačkog novinara Florijana Platenburga, dogovor je blizu.

Ono što je zanimljivo je da bi Terzić bio treći trener na "ić" koji vodi Bilbao, pošto su prethodno na klupi velikana iz Baskije bili i Dragoslav Stepanović (1995-1996), odnosno Milorad Pavić (1972-1974).

Podsjetimo, Valverde je na klupi Bilbaoa još od 2022. godine kada je naslijedio Marselina.

