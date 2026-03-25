"Ne bi trebalo pljuvati sve što je Piksi radio": Bivši trener Zvezde brani Dragana Stojkovića

Dragan Stojković je odveo Srbiju na dva velika takmičenja i uvek tim u A diviziju ige nacija, a Miloš Milojević smatra da ne treba pljuvati po njegovom radu.

Fudbalska reprezentacija Srbije krenuće u novi ciklus sa selektorom Veljkom Paunovićem, koji je u finišu kvalifikacija za Mundijal 2026 naslijedio na klupi nacionalnog tima Dragana Stojkovića Piksija. Očekuju se velike promjene u taboru reprezentacije - neke od njih smo već videli, a neke ćemo tek na utakmicama protiv Španije i Saudijske Arabije.

Ipak, ima i onih koji ne žele da bace sjenku na sve što se desilo u prethodnom periodu. Bivši trener Crvene zvezde Miloš Milojević smatra da na mandat Dragana Stojkovića Piksija ne treba gledati sa previše negativnosti jer je bilo i dobrih stvari dok je on radio kao selektor.

"Na kraju je ispalo previše negativnosti prema bivšem selektoru, ipak je imao kontinuitet plasmana na velika takmičenja, što ranije nismo imali. Napravio je dobar posao, došao do nekog nivoa, posle toga dolazi čovjek koji bi trebalo da nas podigne na nivo iznad. Ne bi trebalo popljuvati sve prethodno. Naravno da nije bilo sve dobro, ali nije bilo ni sve loše. Dosta smo isključivi, ili je crno ili je bijelo, a ja više volim kad je crveno-bijelo", rekao je nekadašnji trener Crvene zvezde Miloš Milojević u podkastu "2x45" i tako stao u odbranu Dragana Stojkovića Piksija.

Bivši selektor Dragan Stojković Piksi preuzeo je reprezentaciju u martu 2021. godine i na mjestu selektora proveo četiri i po godine. Za to vrijeme reprezentacija Srbije je odigrala 55 utakmica, a učinak je 26 pobjeda, 14 remija i 15 poraza. Srbija je u tom periodu postigla 87, a primila 62 gola.

Tokom selektorskog mandata Dragana Stojkovića Piksija, nacionalni tim je učestvovao na Svjetskom prvenstvu u Kataru i Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, ali na tim turnirima nije ostvaren veći uspeh. Takođe, nacionalni tim je izborio plasman u A diviziju Lige nacija, a zatim i opstanak u njoj.