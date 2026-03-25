Generalni direktor Partizana Danko Lazović održao emotivan govor o svom pokojnom kumu Andriji Delibašiću, u čiju čast su crno-bijeli igrali u Nikšiću i trijumfovali na memorijalnom turniru.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor FK Partizan Danko Lazović bio je na čelu delegacije crno-belih u Nikšiću, na Memorijalu "Andrija Delibašić", na kojem su igrali i FK Budućnost iz Podgorice i FK Sutjeska Nikšić. Sa očima punim suza govorio je za TV Arena sport o Delibašiću, svom kumu, pokojnom fudbaleru i legendarnom centarforu crno-bijelih.

"Mislio sam da ću moći...", rekao je Lazović dok se borio sa suzama.

"Andrija je neko ko je u mom životu ostavio veliki trag. Dočekao me je u Partizanu, bio uz mene uvijek i mnogo mi je drago da sam dio Partizana koji učestvuje na ovom turniru. Još draže mi je da igraju klubovi gdje je on počeo karijeru, gdje je usavršio svoje fudbalske korake i gdje se profilisao kao trener i sportski direktor. Andrija je bio toliko skroman i dostojanstven i tako je i otišao. Jako sam srećan što sam ga poznavao. Na kraju sam postao i kum divnoj porodici i mogu reći da on nikad nije otišao od mene i svih nas. Njegovo dostojanstvo i mir koji je nosio sa sobom je pravac svakog fudbalera. Slava i sve što uradiš u životu može dostojanstveno da se nosi. To je bio Andrija Delibašić."

"Kakav je bio igrač? Mnogi će se iznenaditi"

Vidi opis "Kume moj, sjedićeš gdje i Tito": Danko Lazović zaplakao pred kamerom, mislio je da će izdržati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: STR / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Supruga Andrije Delibašića Milica rekla je kako do ovog turnira nije razumjela kako se na memorijalima okupljeni nasmiju, ali da joj je ovog puta postalo jasno, jer se sabere mnogo lijepih uspomena.

"I ovo bi iznio dostojanstveno, kao i cijeli život, karijeru, svoju porodicu. Nisam u karijeri upoznao tako dostojanstvenog čovjeka kao što je bio Andrija Delibašić."

"Moram reći da Andriju niko ne pamti kao dobrog tehničara, nego kao pravog špica, a ono što znam - a prošao sam cijelu karijeru sa njim - to je bio jedan od boljih tehničara sa kojima sam igrao. To niko ne može da vjeruje, ali bio je fudbaler sa izraženom tehnikom."

Andrija Delibašić je podržao Danka Lazovića kada je došao nazad u Partizan.

"Kume moj, sjedićeš gjde i Tito"

"Najžalije mi je kad se sjetim našeg posljednjeg razgovora, kada mi je rekao da bi volio da sjedi u loži u kojoj je sjedio Tito, u toj loži. Kroz svoju karijeru sve je prošao na stadionu Partizana, ali nije doživio da sjedi tamo. Kad sam stigao u Partizan, naš posljednji razgovor je išao u pravcu 'Kume moj, doživjećeš i to i sjedićeš tamo gdje je Tito sjedio.' Nažalost, nije mu se ispunila želja, ali kad god dođem u Nikšić imam utisak da je tu. I danas imao utisak kao da je tu", rekao je emotivno Danko Lazović.

"O njemu možemo da pričamo satima i satima, ali ponavljam - ono što mi ostaje urezano je da je Andrija nosio svoju karijeru tako tiho i dostojanstveno, da je to put kakvim bi trebalo da idu mlađi naraštaji", dodao je Lazović.