Tragedija na stadionu za Uskrs: Preminuo navijač kome je pozlilo na tribinama

Ajntraht Frankfurt oglasio se tužnim vijestima i objavio da je navijač preminuo u bolnici uprkos brzoj reakciji ljekara.

Izvor: UWE ANSPACH / AFP / Profimedia

Tužne vijesti iz svijeta fudbala. Navijač kome je pozlilo na tribinama tokom utakmice Ajntrahta i Kelna u nedjelju, preminuo je u bolnici, saopštio je klub iz Frankfurta. U pitanju je dugogodišnji navijač i vlasnik sezonske karte Ajntrahta koji je imao 87 godina.

Iz njemačkog kluba su se oglasili potresnim saopštenjem i izjavili saučešće porodici i prijateljima preminulog.

"Ajntraht Frankfurt ima tužnu vijest da je gledalac kome je bila potrebna hitna medicinska pomoć tokom drugog poluvremena utakmice na Uskrs protiv Kelna preminuo u bolnici u nedelju. Osamdesetsedmogodišnji muškarac, dugogodišnji član Ajntrahta i vlasnik sezonske karte, doživio je srčani zastoj tokom utakmice. Iako je uspješno reanimiran na stadionu, njegovo stanje nije moglo biti stabilizovano", navodi se u saopštenju i dodaje:

Eintracht Frankfurt trauert um Anhänger.



Eintracht Frankfurt muss die traurige Mitteilung machen, dass der Zuschauer, der während der Partie am Ostersonntag gegen den 1. FC Köln im Verlaufe der zweiten Halbzeit notärztlich behandelt werden musste, noch am Sonntag im Krankenhaus…pic.twitter.com/ocXdXJDM9q — Eintracht Frankfurt (@Eintracht)April 7, 2026

"Kada se život ugasi pred našim očima, gotovo je nemoguće to opisati riječima. Porodica Ajntrahta je duboko ožalošćena. Naše misli i najdublje saučešće su uz njegovu porodicu i prijatelje. Izražavamo zahvalnost službama hitne pomoći koje su se u početku tako snažno, ali na kraju uzalud, borile da spasu život našeg navijača, kao i svim navijačima i posjetiocima na njihovoj brizi", zaključuje se.