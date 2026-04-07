logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija na stadionu za Uskrs: Preminuo navijač kome je pozlilo na tribinama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Ajntraht Frankfurt oglasio se tužnim vijestima i objavio da je navijač preminuo u bolnici uprkos brzoj reakciji ljekara.

Preminuo navijač Ajtranhta iz Frankfurta Izvor: UWE ANSPACH / AFP / Profimedia

Tužne vijesti iz svijeta fudbala. Navijač kome je pozlilo na tribinama tokom utakmice Ajntrahta i Kelna u nedjelju, preminuo je u bolnici, saopštio je klub iz Frankfurta. U pitanju je dugogodišnji navijač i vlasnik sezonske karte Ajntrahta koji je imao 87 godina.

Iz njemačkog kluba su se oglasili potresnim saopštenjem i izjavili saučešće porodici i prijateljima preminulog.

"Ajntraht Frankfurt ima tužnu vijest da je gledalac kome je bila potrebna hitna medicinska pomoć tokom drugog poluvremena utakmice na Uskrs protiv Kelna preminuo u bolnici u nedelju. Osamdesetsedmogodišnji muškarac, dugogodišnji član Ajntrahta i vlasnik sezonske karte, doživio je srčani zastoj tokom utakmice. Iako je uspješno reanimiran na stadionu, njegovo stanje nije moglo biti stabilizovano", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Kada se život ugasi pred našim očima, gotovo je nemoguće to opisati riječima. Porodica Ajntrahta je duboko ožalošćena. Naše misli i najdublje saučešće su uz njegovu porodicu i prijatelje. Izražavamo zahvalnost službama hitne pomoći koje su se u početku tako snažno, ali na kraju uzalud, borile da spasu život našeg navijača, kao i svim navijačima i posjetiocima na njihovoj brizi", zaključuje se.

Tagovi

Ajntraht Frankfurt fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC